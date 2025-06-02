旺旺集團蔡旺庭對岸猛喚「祖國」 將查是否唱和中共黨政軍

旺旺集團總經理蔡旺庭近日在「海峽兩岸中華文化峰會」致詞表示，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根」。（圖擷取自《中新社》）（記者陳鈺馥攝）

2025/06/02 08:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕旺旺集團總經理蔡旺庭近日在「海峽兩岸中華文化峰會」致詞表示，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根」。熟稔中共統戰的官員受訪表示，「文化峰會」是中共設置的統戰平台，去那邊做政治表態，唱和中共所講「中國台灣」，將查處旺中集團與中共黨政軍有無合作行為。

旺旺集團創辦人蔡衍明三子蔡旺庭28日在文化峰會稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。他更說，「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利，更銘記做為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。

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中國國台辦主任宋濤當天主持開幕式時說，兩岸同胞「同根同源、同文同種」，是血濃於水、命運與共的一家人，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。希望台灣文化界人士同我們一道，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推進「祖國統一」進程。

對此，官員表示，「海峽兩岸中華文化峰會」不是對等、尊嚴的活動，而是中共設置的統戰平台，這算哪門子的峰會！台灣人過去聽中共訓話及指導，或去那邊做政治表態，唱和中共所講的「中國台灣」，政府一定給予嚴厲譴責。

官員批評，這些媒體到了中國，從來不質疑中國毫無新聞自由、言論自由，台灣文化人去到那邊，也不爭取文化創作自由，都在效忠獨裁黨國或宣傳中國民族主義，將嚴格查處跟中共黨政軍有無合作行為。

陸委會強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。旺中集團代表於中共官方所舉辦文化峰會中，發表附和中共對台統戰宣傳作為，該媒體集團為求在中發展利益，協助中共辦理具統戰意涵的「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方損害我國家主權，嚴重危害國家利益。

陸委會指出，中共長期利用兩岸交流場合包裝其對台統戰宣意圖，該會前已提醒「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話、指導作為，已非單純文教交流性質，非政府樂見。

陸委會直指，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。政府也將檢視該等媒體集團行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反兩岸條例第33條之1情況，依法處理。

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