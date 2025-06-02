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    網軍洗版質疑罷免成功共軍照打？ 許美華：更應該挺大罷免！

    圖為罷藍委團體先前送件在連署書裝箱貼上「反共護台」、「罷免爛委」等字樣的封條。（資料照）

    圖為罷藍委團體先前送件在連署書裝箱貼上「反共護台」、「罷免爛委」等字樣的封條。（資料照）

    2025/06/02 00:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕看到藍白立委過去一年在國會毀憲亂政、傅崐萁率藍委赴中後強闖爭議法案，罷團喊出「下架亂台立委就是反共」等口號，成功掀起大罷免浪潮。近來積極分享罷團大小事的科技專家許美華，週日（6/1）提到自己被網軍洗版質疑「罷免就不會被共軍打？」的事，直言如果真的有心想要保衛台灣的人認為就算罷免成功，中共依然會武力犯台，那更應該要支持大罷免！

    許美華1日在臉書發文分享，近日她在Threads上發文宣傳大罷免掃除中國在國會的內應，文中提到「現在拿筆（簽連署），以後就不用拿槍」，結果被洗版「你真是天真，到底是有多蠢？」、「罷免就不會被打喔？」、「所以罷免通過共匪就不敢打過來了？」。

    對此，許美華表示，雖然來洗版的大部分是網軍，但她覺得這個問題值得好好講一下，「這次為什麼要大罷免？是為了掃除中國在國會內應。我覺得，中國不會輕易開啟一場沒有內應的戰爭，風險太高，這是我的看法，當然你也可以不同意。重點在這裡，如果你覺得罷免成功，中國依然會對台灣動武，那你就更應該支持大罷免。」

    她指出，「因為一旦開戰，國會那些內應一定裡應外合，現在更要先剷除。何況現在藍白立委聯手阻擋包括潛艦等各種國防預算、用盡方法要弱化台灣國防，不罷掉他們，就是坐視台灣國防海防繼續被廢武功。如果這些留言是真想保衛台灣，那你應該來跟我這樣說，『我現在拿筆簽連署罷藍委，以後台灣有事我也願意拿槍』。是的，台灣有事，我也願意拿槍。而且我知道台灣至少有幾百萬人，願意跟我做一樣的事。」

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