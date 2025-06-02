周軒母也受害！中國口音女捷運站狂拍 被包圍質問抓到證據

政治工作者周軒。（資料照）

2025/06/02 00:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期頻傳中國籍人士在台灣多地進行可疑拍攝、直播，不少國人質疑動機，甚至擔憂國安恐出現破口。政治工作者周軒週日（6/1）透露，自己的母親竟然也成偷拍受害者，對方同樣有著濃厚中國口音，而且事發當下有其他民眾也跟著控訴被拍攝，最後真的在對方手機找到偷拍證據。

周軒本月1日深夜在臉書發文，「端午節回家才知道，原來早在上個月，媽媽也成為了偷拍受害者。那天媽媽在捷運士林站等車，突然她警覺，怎麼有一位女子一直把鏡頭對著她這個方向？接著媽媽走向那位女子，問她『請問妳剛剛是不是在拍我？』，那個女子操著中國口音回『沒有啊，我在拍風景』」。

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周軒表示，「媽媽不信邪繼續追問，接著有個士林國中的同學走過來說『阿姨，她剛剛也一直拍我的胸口』，然後又有一位先生湊過來質問『這位小姐，妳剛剛是不是也在拍我？』……那位女子慌了，開始大聲說『沒有沒有，你們幹什麼誣賴人』，那位先生見狀喊道『好啊，妳把手機交出來我們看看誰誣賴誰』，接著搶過手機，打開相簿。果然，有那位先生的照片，有我媽媽的照片，還有那位士林國中同學『胸口學號』的照片。」

周軒轉述媽媽回憶現場，當場抓到偷拍證據的先生隨即叫來捷運警察，警方了解狀況後帶走該名進行可疑拍攝的女子。

周軒最後在文中提到，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日出席亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」時，示警中國對台軍事行動可能迫在眉睫的事，「我一直認為這是一種蒐集模型訓練資料的方法，最近這麼多類似的事情發生，顯然不是巧合。美國國防部長的話，恐怕不是說說而已。」

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