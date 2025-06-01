批「旺旺」淪中共旗子矮化台灣 賴瑞隆籲政府硬起來

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/06/01 21:20

〔記者謝君臨／台北報導〕中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開，旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱：「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國，我們永遠不能忘記自己的根！」對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，這很明顯刻意在迎合中共統戰，配合中共做統戰的旗子，已嚴重違反「兩岸人民關係條例」，呼籲政府應嚴厲處置。

旺旺集團創辦人蔡衍明的三公子蔡旺庭聲稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。他更說「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利，更銘記做為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命。」

請繼續往下閱讀...

對此，賴瑞隆表示，蔡旺庭公開說「中國台灣」，甚至於講到祖國等，這樣的做法很明顯刻意在迎合中共統戰，配合中共把台灣、旺旺集團作為統戰的棋子，這已嚴重違反「兩岸人民關係條例」，傷害台灣人民，我們絕不接受。

賴瑞隆要求陸委會必須硬起來，對於旺中集團媚中親共、違反「兩岸人民關係條例」的做法，給予嚴厲譴責和處置，特別是蔡旺庭談到「中國台灣」，同時也多次提到祖國中國，很明顯就是刻意在矮化台灣，讓台灣成為中國的一部分。

賴瑞隆認為，對於旺中集團這樣隱射的作法，陸委會和政府應該強硬起來，採取更強硬的措施，該罰就罰，該處分就處分。

賴瑞隆強調，我們絕不寬貸這樣的行為，對於中共刻意用更多媒體、用更多相關人員營造統戰的意圖，甚至於進行認知作戰，我們絕不接受，要求政府硬起來，對旺中違法的行為予以嚴厲譴責，嚴厲處置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法