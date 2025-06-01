為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批「旺旺」淪中共旗子矮化台灣 賴瑞隆籲政府硬起來

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/06/01 21:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開，旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱：「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國，我們永遠不能忘記自己的根！」對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，這很明顯刻意在迎合中共統戰，配合中共做統戰的旗子，已嚴重違反「兩岸人民關係條例」，呼籲政府應嚴厲處置。

    旺旺集團創辦人蔡衍明的三公子蔡旺庭聲稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。他更說「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利，更銘記做為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命。」

    對此，賴瑞隆表示，蔡旺庭公開說「中國台灣」，甚至於講到祖國等，這樣的做法很明顯刻意在迎合中共統戰，配合中共把台灣、旺旺集團作為統戰的棋子，這已嚴重違反「兩岸人民關係條例」，傷害台灣人民，我們絕不接受。

    賴瑞隆要求陸委會必須硬起來，對於旺中集團媚中親共、違反「兩岸人民關係條例」的做法，給予嚴厲譴責和處置，特別是蔡旺庭談到「中國台灣」，同時也多次提到祖國中國，很明顯就是刻意在矮化台灣，讓台灣成為中國的一部分。

    賴瑞隆認為，對於旺中集團這樣隱射的作法，陸委會和政府應該強硬起來，採取更強硬的措施，該罰就罰，該處分就處分。

    賴瑞隆強調，我們絕不寬貸這樣的行為，對於中共刻意用更多媒體、用更多相關人員營造統戰的意圖，甚至於進行認知作戰，我們絕不接受，要求政府硬起來，對旺中違法的行為予以嚴厲譴責，嚴厲處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播