罷免呂玉玲拚達安全門檻 龍潭區長被曝驅離志工竟是因他要來

「女力護國計畫」在端午連假3天期間號召小蜜蜂前往龍潭大池支援桃五罷團，力拚第二階段連署書達標130％安全門檻。（記者李容萍攝）

2025/06/01 19:57

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市國民黨立委，第五選區「罷呂清玲－罷免呂玉玲」罷團第二階段連署書收件數距離130％安全門檻還差1500份，「女力護國計畫」在端午連假3天期間號召小蜜蜂前往龍潭大池支援桃五罷團，昨日端午節在龍舟賽活動外圍公共人行道宣傳時，竟遭龍潭區長鄧昱綵口頭驅離，稱罷免志工妨礙辦活動、可以到別的地方去，志工傻眼之餘，秒回「不要因為有人施壓，就來趕人」。

「女力護國計畫」召集人李小克今日表示，桃市第五選區「罷呂清玲－罷免呂玉玲」目前還需1500份的連署書，罷團於連假期間號召志工小蜜蜂深入龍潭大池、忠貞市場等熱區宣傳罷免行動。「女力護國計畫」也再度出動，為桃五量身打造的「大罷免大成功」LED專車，於端午連假期間前進龍潭，播放呂玉玲立法院內質詢表現片段及其與傅崐萁「傅隨組織」的荒謬表現，並宣傳罷免訴求與連署站資訊，盼在倒數階段刺激連署書收件。

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李小克認為，龍潭區長鄧昱綵昨日的動作與發言明顯違反行政中立原則，志工向其力爭這是行使公民權力，鄧昱綵二度經過時才改口說「端午節快樂」，罷團對此深感遺憾與失望。但這並不會影響到罷團的士氣與規劃好的排程進度，反而會激起民眾對龍潭官方打壓罷團的不平情緒，今日以及接下來幾天均會持續進行宣傳活動，希望使收件更熱烈與順利，達到安全門檻，進入三階投票。

對此，鄧昱綵坦言，5月30日2025龍潭歸鄉文化節活動首日，罷團志工就站在該處宣傳罷免連署，自己是睜一隻眼閉一隻眼，但是昨日近午因為會有市府長官（桃園市長張善政表訂上午10點30分參加市長盃龍舟賽開幕式）往該處移動，才會要求對方往其他地方去。

鄧昱綵說，昨天是3天活動最熱鬧的一天，從早到晚除了龍舟賽，還有水上高樁龍獅賽、Hakka粽夏食茶音樂饗宴、花火之夜、端午打卡茶韻相伴等活動，龍潭大池的人潮昨天爆棚，當時巡場看到罷團志工多人就站在辦茶席會場兩邊，考量大池面積廣闊，擔心對方影響活動進行和動線，才會告訴對方「今天過節，不要把這個氛圍帶來這邊，請對方離開、到其他地方去」，沒想到對方有些偏激，開始提到立法院長韓國瑜怎樣怎樣…，自己知道志工的態度很硬，當時先行離開，第二次經過時，有改口向罷團說「端午節快樂」。

「女力護國計畫」在端午連假3天期間號召小蜜蜂前往龍潭大池支援桃五罷團，力拚第二階段連署書達標130％安全門檻。（記者李容萍攝）

「女力護國計畫」在端午連假3天期間號召小蜜蜂前往龍潭大池支援桃五罷團，力拚第二階段連署書達標130％安全門檻。（記者李容萍攝）

「女力護國計畫」也再度出動，為桃五量身打造的「大罷免大成功」LED專車。（記者李容萍攝）

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