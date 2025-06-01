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    罷免吳思瑤快告吹黃國昌仍催小草連署！四叉貓：蒐集個資有啥企圖？

    黃國昌（中）下午率民眾黨黨公職幫忙收罷瑤連署書。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌（中）下午率民眾黨黨公職幫忙收罷瑤連署書。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/01 23:37

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤的團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，團隊召集人賴苡任啟動更換領銜人程序，等待法院週二裁定。賴苡任在缺領銜人不能送件還持續收件，民眾黨主席黃國昌今（6/1）日也率黨公職到北投幫忙收罷瑤連署，讓網紅「四叉貓」劉宇忍不住質疑：「持續蒐集人民的個資是有什麼企圖？」

    罷免吳思瑤從一階就發生大量死亡、冒名連署遭檢調調查，嚇得張克晉發聲明宣布退出罷瑤。而涉連署造假交保的賴苡任，持續宣傳罷瑤，並啟動募集更換領銜人同意書（依法須經一階提議人數1/2以上書面同意或原領銜人身故才能更換），但中選會上週三（5/28）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，更換領銜人失敗。

    賴苡任則向台北高等行政法院提訴訟，主張二階連署不應限制於單一領銜人。北高行擬於3日週二開庭。若北高行未採取暫時處分，賴苡任會再跟原領銜人溝通，並稱現在二階還差5000件達標，希望繼續衝刺到最後一刻。

    不只賴苡任，黃國昌下午偕黨秘書長周榆修、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞等人到新北投車站舉辦「罷免綠衛兵，淘汰不適任立委」活動，幫忙收罷瑤連署。黃國昌稱，他相信張克晉一定遭遇很大的壓力才萌生退意，但還是希望張克晉回心轉意：他還情勒道：「若因為個人的壓力導致幾萬人的意志被抹煞，這符合台灣民主跟國家精神嗎？」

    對此，四叉貓在臉書發文質疑，「民眾黨大動員跑去北投罷免吳思瑤，那個罷瑤團體的領銜人都躲起來不肯送件了，請問民眾黨黃國昌主席，明知道第二階不會送件，你們依然持續蒐集人民的個資是有什麼企圖呢？」

    網友紛紛表示，「打假球蹭流量罷了」、「只是去擺拍的」、「他要表現出國民黨無能罷免，只有民眾黨還在持續努力罷免，收割深藍選票」、「去耍耍嘴皮子」、「只會作秀的小藍八」、「明顯是去刷存在感的」、「戲台爛了，但戲還是要演下去」、「裝睡的叫不醒」。

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