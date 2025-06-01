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    祝賀林昶佐任芬蘭大使 陳乃瑜回憶：我其實先認識Freddy

    陳乃瑜因為採訪首次認識林昶佐（左2），對他穿著深色西裝，長髮整齊地梳成馬尾，皮膚很白的造型印象深刻。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    陳乃瑜因為採訪首次認識林昶佐（左2），對他穿著深色西裝，長髮整齊地梳成馬尾，皮膚很白的造型印象深刻。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    2025/06/01 18:57

    〔記者陳奕劭／新北報導〕前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，對於在野黨的質疑聲，新北市議員陳乃瑜回顧，她認識林昶佐之前先認識Freddy，感受閃靈樂團帶給台灣人的感動。後來她在採訪現場與時任立委林昶佐結緣，還挖了一個獨家。陳乃瑜認為，林昶佐的民主自由靈魂，絕對能為台灣締造出嶄新篇章。

    陳乃瑜在臉書發文說，很多人跟她一樣吧？她其實先認識Freddy，閃靈樂團獨特的創作帶給世界的震撼，那不只是音樂的連結，也是和土地連結。後來因為採訪首次認識林昶佐，對他穿著深色西裝，長髮整齊地梳成馬尾，皮膚很白印象深刻。

    隨著林昶佐勝選就任立委，陳乃瑜指出，他在立法院研究大樓的辦公室有一個單槓，有時話講一半，突然來引體向上，他說這樣頭腦比較清醒，果然想法自然出現，真的不可思議。

    她回憶，自己去日內瓦採訪WHA時，林昶佐那年是WHA立院視導團成員，還挖了一個獨家。後來為了採訪達賴喇嘛拜託林昶佐，他不只幫了大忙，還介紹圖博行政中央的藏人朋友給我，讓她順利完成在印度達蘭薩拉的採訪。

    陳乃瑜說，「但人生充滿意外」，自己突然參選議員「棄媒從政」，林昶佐則突然不選了、陪伴家人，她作為地方媽媽支持他的選擇，作為一個民意代表理解他的兩難，更加支持他的決定。

    她強調，新任林昶佐大使即將前往芬蘭，繼續為台灣打拚！他的民主自由靈魂、國際好友人脈和國際交流經驗，絕對能嘶吼出最台、最有力最濃烈的情感！無論是閃靈樂團主唱Freddy、職場爸爸米魯爸爸、西裝筆挺的立委林昶佐、駐芬蘭大使林昶佐，絕對為台灣在國際締造出嶄新的篇章。

    市議員陳乃瑜（左）回憶起與好友林昶佐的點點滴滴，認為他的民主自由靈魂，絕對能為台灣締造出嶄新篇章。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    市議員陳乃瑜（左）回憶起與好友林昶佐的點點滴滴，認為他的民主自由靈魂，絕對能為台灣締造出嶄新篇章。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    陳乃瑜（右）「棄媒從政」參選市議員時，林昶佐也來站台相挺。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    陳乃瑜（右）「棄媒從政」參選市議員時，林昶佐也來站台相挺。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    林昶佐將前往芬蘭，陳乃瑜認為無論是閃靈樂團主唱Freddy、職場爸爸米魯爸爸、西裝筆挺的立委林昶佐、駐芬蘭大使林昶佐，絕對為台灣在國際締造出嶄新的篇章。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

    林昶佐將前往芬蘭，陳乃瑜認為無論是閃靈樂團主唱Freddy、職場爸爸米魯爸爸、西裝筆挺的立委林昶佐、駐芬蘭大使林昶佐，絕對為台灣在國際締造出嶄新的篇章。（翻攝自臉書「陳乃瑜」）

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