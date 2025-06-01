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    黃國昌稱罷瑤是還柯文哲公道 要領銜人張克晉回心轉意

    掃除綠衛兵罷免立委吳思瑤北投七星公園連署活動，民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    掃除綠衛兵罷免立委吳思瑤北投七星公園連署活動，民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/01 18:52

    〔記者林哲遠／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉日前宣布退出，團隊召集人賴苡任日前啟動更換領銜人程序，最終以失敗告終。黃國昌今日赴北投參與罷免行動時宣示，他已交代黨工職聯繫在地黨員要大家站出來簽署連署，並向呼籲張克晉回心轉意，好好想想。

    黃國昌下午偕黨秘書長周榆修、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞等黨公職出席「罷免綠衛兵，淘汰不適任立委」活動。黃指出，民進黨政府為了要走回專制獨裁老路，不惜發動國家機器對政治對手展開追殺，而吳思瑤過去一年來就是總統賴清德派在立法院裡面的打手。

    「吳思瑤憑什麼說民眾黨是中共同路人，憑什麼說民眾黨接受習近平指揮？」黃國昌批評，最令他憤怒的是，當賴清德對柯文哲進行政治追殺時，民眾黨立委前往台北地方法院旁聽開庭狀況，吳思瑤卻在立法院議場拿手板指民眾黨立委的行為是挺貪腐。

    黃國昌提及，罷免吳思瑤行動過程中，有領銜人受不了壓力萌生退意，但民眾黨在此刻站到第一線，他已交代民眾黨台北市黨部、組織部，要聯絡士北所有黨員，在6月7日前站出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道。

    黃也向張克晉喊話，雖然他並不認識領銜人，相信張一定遇到很大的壓力，才萌生退意，但希望張還是好好想一想，若因為個人的壓力導致幾萬人的意志被抹煞，這符合台灣民主跟國家精神嗎？他強調，民眾黨都會做大家最堅強後盾，不清楚張會不會回心轉意，但就是盡力而為。

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