馬文君批志工像福壽螺 罷團批污名化：為大罷免添材火

中六罷團發言人Eva（圖）指出，「福壽螺」的比喻不恰當，是為大罷免添材火。（罷團提供）

2025/06/01 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨南投縣立委馬文君在臉書發文，暗喻很多外地志工到南投支援罷免她，有如異地入侵外來種福壽螺。台中第6選區「敲羅行動」發言人Eva表示無法認同，強調相由心生，言為心聲；馬文君委員身為立法委員，卻以「福壽螺」譏諷全台關心政治的公民，非常不恰當，更為大罷免添材火。

Eva強調，日前謝龍介委員到台中第六選區幫羅廷瑋反罷免，卻以「生子沒卡撐（台語，屁股）」語言，公然羞辱支持罷免的群眾。若依馬委員的邏輯，謝委員的行為，是否也可視為「外來福壽螺」入侵他人選區、干擾當地民意的舉動？

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Eva表示，近日全台灣的公民願意跨區支援，不是因為干涉地方事務，而是因為無法再容忍部分國民黨委員不負責任的言行。民意代表的職責，是傾聽、尊重並回應多元聲音，而非以污名化言語打壓異議，這只會讓罷免的火越燒越旺。

Eva指出，馬文君作為國防外交委員，在立院阻擋國防預算、弱化國家安全，更應接受公民嚴格監督，而非轉移焦點、抹黑監督者。如果南投長期陷於如此傲慢與封閉的政治文化，這不僅讓南投人蒙羞，也讓民主價值受損。全台灣的公民更應該跨區支援南投。

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