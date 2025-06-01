突破傳統！宅世代動漫族登雲林艦 coser：震撼卻令人安心

海巡署突破傳統，邀請宅世代動漫族登上4000噸級雲林艦。（海巡署提供）

2025/06/01 17:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕6月8日將舉辦「第六屆國家海洋日」，海巡署艦隊分署今（1）日突破傳統，邀請宅世代動漫族登上4000噸級雲林艦，期能透過他們的視角，將海洋日推廣至青年世代。扮演新世紀福音戰士的coser（Cosplayer表演者）登艦後驚嘆：「震撼卻令人安心。」

海巡署今天邀請7、80名Cosplayer、宅舞舞者及攝影愛好者，登上「海安12號演習」操演艦-雲林艦；艦隊分署表示，這屆國家海洋日以「萬象海洋、永續共融」為主題，結合海安12號演習、雲林艦開放參觀、海洋戲劇展演等多元活動，展現我國對於海洋的重視。

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今天的主角「雲林艦」，為我國「國艦國造」現役及建造中海巡艦最大型的四艘之一，隸屬於南部地區機動海巡隊，除優異的航行性能外，更具備手術室、診療室、負壓隔離病房及直升機起落艦等功能，於去年6月15日由總統賴清德宣讀成軍令及授旗後正式成軍。

一名coser表示，能近距離認識海巡最大巡防艦，這不只是角色扮演，更難得的是與海巡的深度交流，她感謝有這樣的機會讓Coser們登艦展現自我，也更認識了守護海洋的責任。

「2025年第六屆國家海洋日」將於8日登場，上午10時至11時20分於高雄港第16、17號碼頭舉行「海安12號演習」海上操演，內容包含攔截圍捕、吊掛救援、海空分列式等多項演練，並設有海巡裝備陳展區；中午12時30分至16時30分將開放雲林艦參觀，海巡署邀請登艦感受國艦國造工藝成果。

Cosplayer化身為國家海洋日宣傳者。（海巡署提供）

Cosplayer將協助宣傳國家海洋日。（海巡署提供）

Cosplayer登上巡防艦，與海巡零距離交流。（海巡署提供）

海巡署邀請邀請宅世代動漫族登上雲林艦參訪。（海巡署提供）

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