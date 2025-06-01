罷團外地志工遭酸如福壽螺 王義川：馬文君欲除之而後快

王義川對南投縣選委會判定眾多連署書不合格的做法，也做出「哪個字看不懂」的疑惑神情。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/01 17:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨籍立委王義川下午到南投，擔任「去游除垢」罷免游顥志工，他說，罷馬和罷游團隊連署書送件後遭到南投縣選委會各種刁難，這幾天在外地罷團志工支援下努力收件，外地志工到南投縣也促進縣內經濟，馬文君卻把外地志工說成是外來入侵種福壽螺，欲除之而後快，這是極度沒風度，要求馬文君道歉。

王義川今天下午到設在民進黨南投縣黨部的罷免連署站，換上「去游除垢」罷免游顥志工的衣服，充當一日志工，呼籲南投人趕快來連署，他也為罷游和罷馬團體簽名，簽名時不忘幽默地說：「我會簽南投縣長許淑華說可以的字體」。

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與縣議員陳玉鈴開直播對談時，王義川表示，馬文君在審國防預算時，可直接說出「什麼零件根本還沒有來…」，在場的其他立委面面相覷，因為大家都不知道的細節，馬文君卻知道。

對於馬文君昨日深夜在臉書粉專發文，暗喻到南投縣擺攤的外地志工，是外來入侵種福壽螺的說法，王義川說，馬文君把外地志工當成是危害的入侵物種福壽螺，「欲除之而後快」的心態極度沒有風度。

他指出，南投縣是觀光縣，很需要外地人前來觀光消費，促進南投縣的經濟，外地志工到南投縣支援，跟其他遊客一樣，會在縣內消費，對南投縣經濟有貢獻，馬文君還把人家說成大家都不喜歡的福壽螺，要求馬文君道歉。

王義川換上「去游除垢」志工衣服，為罷馬領銜人曾郁凱（左）、 罷游領銜人林敬桐（右）及所有志工加油。（記者陳鳳麗攝）

王義川為兩個罷團簽名，強調簽名會寫許淑華縣長要求的正楷，一定會合格。（記者陳鳳麗攝）

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