漏網鏡頭》黃國昌遭落葉「偷襲」 陳宥丞忍笑出手救援

黃國昌（中）慷慨激昂發言時，一片「枯葉」恰巧落到他頭上，市議員陳宥丞（左）在一旁忍住笑意。（記者陳逸寬攝）

2025/06/01 17:40

〔記者陳逸寬／台北報導〕台灣民眾黨今（1日）下午在北投七星公園發起「掃除綠衛兵」罷免吳思瑤的連署活動。黨主席黃國昌率領黨內公職出席，並接受媒體聯訪。正當黃國昌慷慨激昂發言之際，一片枯葉恰巧落在他頭上，讓一旁的市議員陳宥丞忍住笑意，最後親手幫他取下這片「突襲」的落葉，為嚴肅的場面增添一絲趣味。

活動結束後，黃國昌隨即前往鄰近的北投捷運站，參與「地動刪瑤」罷免連署行動。抵達現場時，正巧遇上捷運站工作人員勸導違規擺攤的連署者，不過黃國昌未受影響，仍快步走向賴苡任，並送上藍色粽子造型香包，語帶調侃笑說「你們應該都不要綠色」。最後，黃國昌搭了搭賴苡任肩膀給予鼓勵，隨即搭車離開，全程不到五分鐘。

陳宥丞（左）親手幫黃國昌（中）取下這片「突襲」的落葉，為嚴肅的場面增添一絲趣味。（記者陳逸寬攝）

黃國昌（右）送給賴苡任（左）藍色粽子造型香包，語帶調侃笑說「你們應該都不要綠色」。（記者陳逸寬攝）

「地動刪瑤」團隊在北投捷運站外違規擺攤，遭捷運工作人員勸導。（記者陳逸寬攝）

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