孫中山長孫女孫穗瑛在美逝世 享嵩壽103歲

孫中山長孫女孫穗瑛在美逝世。（圖翻攝自微博）

2025/06/01 17:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（6/1）日有消息指出，國父孫中山長孫女孫穗瑛已於今年3月間在美逝世，享嵩壽103歲，近日其家人為她舉辦了追思會。

1922年1月16日在中國廣州出生的孫穗瑛，父親為孫中山長子、前中華民國行政院長孫科，此前其2位兄長孫治平、孫治強及妹妹孫穗華都已離世。童年時因時局動盪，孫穗瑛輾轉於廣州、上海之間，後來因抗戰移居重慶、香港，之後又隨任職外交官的爸爸移居全球多地。

請繼續往下閱讀...

早在今年3月28日，《澳門日報》即報導孫穗瑛逝世的消息，但當時在台灣並未受到討論。綜合中港媒體消息，孫穗瑛親友近日在美國加州為孫穗瑛舉辦追思會，表示孫穗瑛已於3月24日在北加州安詳離世，享嵩壽103歲。

據悉，孫穗瑛與孫中山遺孀宋慶齡感情相當好，中共1949年建政後，孫穗瑛經常回中國看望宋慶齡，並陪伴宋慶齡度過人生最後時刻。而她曾在1949年10月25日（中共建政24天後）寫信給宋慶齡，稱她希望回到中國「盡己所能為祖國和人民效力」。而她與胞妹孫穗華生前多次獲邀回中國參加相關紀念活動，還曾接受鄧小平等中共領導人接見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法