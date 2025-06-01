黃國昌讚柯文哲真正建設北士科 網吐槽：提醒北檢趕快查？

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

2025/06/01 20:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今天（6/1）率黨公職到北投舉辦「罷免綠衛兵，淘汰不適任立委」活動，幫忙收罷免民進黨立委吳思瑤的連署書，提到輝達執行長黃仁勳日前宣布要在北投士林科技園區設立輝達台灣總部一事，痛罵民進黨過去抹黑前主席柯文哲北士科案涉弊，現在又都跑出來蹭，他要站出來連署罷免，還柯文哲一個公道。不過其發言曝光後，反倒釣出大票網友瘋吐槽。

綜合媒體報導，黃國昌下午偕黨秘書長周榆修、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞等人到新北投車站舉辦「罷免綠衛兵，淘汰不適任立委」活動，幫忙收罷瑤連署。被問到怎麼看吳思瑤說白營選的地點正是她任內政績，黃國昌砲轟吳思瑤「還敢提到建設？」，接著扯到北士科，痛罵民進黨過去各種抹黑柯文哲在北士科的政績，柯文哲擔任台北市長時幫士林、北投的市民做了多少事？結果現在被賴政府關押在土城，吳思瑤竟然還有臉提到士林、北投建設？

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黃國昌還怒批，柯文哲是真正建設北士科的人，但綠營把柯文哲抹黑成什麼樣子？現在黃仁勳說要到北士科設廠，每個民進黨的人又突然變臉，跑出來蹭，天底下怎有如此無恥的政客？黃國昌要求民進黨針對抹黑柯文哲道歉，還說他士林、北投民眾黨所有黨員站出來連署罷免，就是要還給柯文哲一個公道。

對此，政治工作者周軒今天在臉書發文酸：「黃國昌今天下午到新北投罷免吳思瑤受訪時痛批，吳思瑤今天還敢提到自己的新北投站政績，但真正建設讓輝達創辦人黃仁勳看中的士北科的是柯文哲。我覺得黃國昌講這些話，旁邊的黃瀞瑩一定非常尷尬，因為去年台北市議會成立『北士科調查小組』，黃瀞瑩就是其中的民眾黨代表，而調查小組的結論是，『政策搖擺，招標放水』。這不是什麼一般議員講的，這是當時北士科調查小組召集人，國民黨的張斯綱議員講的。黃國昌大概是沒有先看台北市議會的調查報告才敢這樣講吧？」

大批網友也紛紛吐槽，「北士科？要講的話那不是應該算郝龍斌政績嗎？關柯文哲屁事？」、「蹭的人是狗昌老師吧」、「覺得柯文哲在北市科有貢獻的只有新光人壽吧」、「笑死，真正建設北士科是柯文哲，講幹話都不打草稿的？」、「不要臉的最大」、「沒良心的人不會覺得尷尬」、「他在示範睜眼說瞎話」、「整個黨開口就只會説謊！」、「這隻水肥車又開始作業了！」、「是在提醒北檢趕快查北士科給阿北最後一擊嗎」、「旁邊的人臉被打腫的不像話！」

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