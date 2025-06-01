15件罷綠委案恐無一達標送件？ 賴苡任：有人對現階段不明失望

賴苡任表示，表示對於藍營的自家評估予以尊重。 （記者方賓照攝）

2025/06/01 14:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕由國民黨發動罷免15名民進黨立委二階連署送件，至今已進入最後24天的倒數計時，不過日前傳出藍營內部人士自評，認為依照目前趨勢，恐怕沒有一件罷綠委案能順利達標。對此，「地動刪瑤」召集人賴苡任今（1）日回應予以尊重，並稱無論是藍或綠，相信很多人都對於藍罷綠抱有期待，不排除部分人因對現階段狀況不明而感失望。

賴苡任今前往北投市場掃街衝連署數，表示對於藍營的自家評估予以尊重。他認為，無論是國民黨或民進黨，相信很多人都對於藍罷綠這件事抱有期待，但不排除因部分人現階段發現狀況不明，因此才感到失望。

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賴苡任也強調，無論最後成功或失敗多少，而他作為罷免吳思瑤團隊的召集人一定把選區負責到底，並堅持到6月7日截止時間，將突破所有的困難，而罷瑤二階連署份數距離目標仍剩5000件，也稱希望藉由連假和好天氣，努力衝破門檻。

賴苡任也提及，包含向北高行提起訴訟，主張二階連署不應限制於單一領銜人將於週二（6月3日）開庭，屆時將努力突破沒有領銜人這件事。對於藍營內部有任何評估，他表示給予尊重，但仍不會放棄任何最後一絲希望。

賴苡任今早與罷團「地動刪瑤」一同前往北投市場掃街衝刺連署數。（記者方賓照攝）

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