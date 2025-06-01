中二罷顏寬恒遭狂譙「x你娘」 女志工委屈落淚將提告

一名林姓男子，昨天在霧峰拿安全帽作勢攻擊罷團女志工，還狂罵三字經、五字經，女志工決定提告。（「解顏行動」罷團提供）

2025/06/01 14:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區罷免顏寬恒「解顏行動」林姓女志工等2人，昨天在霧峰育群路一家超市前讓民眾連署，沒想到一名林姓男子卻氣沖沖拿安全帽作勢打人，威脅志工離開，狂譙三字經、五字經，女志工現場據理力爭，事後難過落淚，警方昨晚已尋獲罵人的60多歲林姓男子，林男坦承罵人表示後悔，罷團表示女志工將提告，將會全力協助。

昨天罷團女志工在霧峰育群路一家超市前讓民眾連署，一名男子拿著安全帽靠近，狂譙五字經「ｘ你娘ｘｘ」，女志工提醒「你靠近我要告你喔！」、「你已經違反選罷法了喔！」，但是男子不理會繼續罵「亂來、骯髒鬼」、「x你娘xx」、「ｘ你娘」，男子還拿起安全帽作勢打人罵「你不走，我敲下去喔！」、「去給人家x」，一直威脅志工「馬上離開喔！」，女志工一再提醒這裡是公開場所，男子嗆「多大？你們有執政權就囂張喔」，後來才自行離開。

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林姓女志工事後委屈落淚，表示當時只有她和另一位年輕志工在場，男子一臉凶狠罵得很難聽，女夥伴當時很害怕，但自己覺得對方沒有權力趕她走，對方嗆「你去跟賴清德講啊，你有靠山」，當場強調自己是公民，自己的靠山就是中華民國，心真的很生氣。

霧峰分局表示，昨天並未接獲報案，因男子的行為已觸犯恐嚇和公然侮辱罪嫌，得知後主動追查，昨晚7點多已經聯繫到60多歲的林姓男子到警局說明，林男表示，當時經過該處，因對於罷免行動不認同，認為應該去做更有意義的事，才會有這些舉動，不過對於當時罵人的行為感到後悔，想跟對方表示歉意。

警方表示，目前女志工尚未到警局提告，若提告將依法處理，也呼籲立場不同民眾應理性發言，尊重彼此立場。

罷團則表示，支持女志工依法提告，強調政治立場可以不同，但不應該有如此的舉動，請還沒簽過連署的中二鄉親趕緊簽下連署，給志工更多勇氣，才能真正改變我們的家鄉。

一名林姓男子，昨天在霧峰拿安全帽作勢攻擊罷團女志工，還狂罵三字經、五字經，女志工事後委屈落淚。（「解顏行動」罷團提供）

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