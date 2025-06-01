馬文君「福壽螺說」發酵 罷免補件只差296份達標

埔里民眾在埔里早市罵「基隆絕沛」志工皮筋兒「頭殼裝屎」，皮筋兒仍繼續說出想罷免馬文君的理由，該民眾後來悻悻然離開。（「All罷馬」罷團提供）

2025/06/01 14:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君公民團體，端午連假獲外地罷團志工支援補件連署，馬文君發文暗諭外地志工是「外來入侵種福壽螺」說法已發酵，草屯午夜連署點5小時收件數增加，埔里早市志工遇謾罵民眾，但仍有不少民眾出來連署，罷馬連署書至凌晨統計，再296份就達標。

投一「All罷馬」罷免馬文君公民團體，在5月24日接獲中選會連署書補件通知後，發現志工檢查5遍的連署書，有千份被南投縣選委會以「書寫不明與戶政系統差異過大」判定不合格，志工申訴、告發，中選會也介入行政調查，但補件程序照走，時間緊迫下，全國各地罷團志工陸續到投一選區的鄉鎮支援擺攤、掃街收件，白天穿梭巷弄，端午連假3天，每天深夜則在草屯永和豆漿店附近設連署點，方便吃宵夜民眾連署。

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午夜連署點都有外地志工配合顧攤，5月31日凌晨收攤收了近20份，31日晚間第二天擺攤，已有民眾看到馬文君發文的「外來入侵種福壽螺」，有多名吃宵夜的民眾送上豆漿點心，也有不少人連署，還說「不能接受說外地志工是福壽螺的說法」。最讓志工印象深刻的是，今天凌晨2點收攤時，6、7名年輕男子到攤位前，他們大多刺青且包手包腳，圍繞行動連署車拍照，志工原本擔心來鬧場，已準備蒐證，對方詢問為何要罷免這兩個立委，他們做了什麼壞事？志工解說罷免理由後，有人問「還差多少？幾歲才能連署？」，知道需要滿20歲才能連署後，其中唯一滿20歲的年輕人坐下來連署。

「All罷馬」補件連署到今天凌晨統計，距離目標只剩297份就達標，而今天是衝刺的最後一天，罷團大力疾呼還未連署的南投人趕快出來連署。

外地志工協助在草屯永和豆漿店附近設午夜連署點。（「All罷馬」罷團提供）

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