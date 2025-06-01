蔡旺庭在文化峰會稱「中國台灣」 陸委會譴責旺中集團將查處

旺旺集團總經理蔡旺庭在「兩岸媒體人峰會」聲稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。（圖擷取自《中新社》）

2025/06/01 13:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開，旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國，我們永遠不能忘記自己的根！」陸委會今（1）日痛批，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。

旺旺集團創辦人蔡衍明的三公子、總經理蔡旺庭在「海峽兩岸中華文化峰會」聲稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於『祖國』，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。

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蔡旺庭更說，「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利，更銘記做為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。

中國全國政協主席王滬寧在「兩岸媒體人峰會」前，已於北京接見旺旺集團創辦人蔡衍明、前國民黨主席洪秀柱等人。王滬寧當天指出，「要共同堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對台獨分裂，堅定不移推進祖國統一大業」。

陸委會今日表示，對於旺中集團代表於中共官方所舉辦的中華文化峰會中發表附和中共對台統戰宣傳作為，該會強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，該媒體集團為求在陸發展利益，協助中共辦理具統戰意涵之「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方損害我國家主權，嚴重危害國家利益。

陸委會指出，中共長期利用兩岸交流場合包裝其對台統戰宣意圖，該會前已提醒「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話、指導作為，已非單純文教交流性質，非政府樂見。

陸委會批評，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。政府也將檢視該等媒體集團行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

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