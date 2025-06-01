澎湖縣長國民黨初選 鄭清發開第一槍

國民黨澎湖縣長初選，前縣黨部主委鄭清發率先表態投入初選。（鄭清發提供）

2025/06/01 13:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕下屆澎湖縣長選舉，民進黨已確定現任縣長陳光復將尋求連任，本屆縣長選舉以無黨身份參選的前馬公市長葉竹林，近來動作頻頻，也以參選為目標。至於國民黨則遲遲未推出人選，前國民黨澎湖縣黨部主委、前議員鄭清發率先表態，投入國民黨澎湖縣長初選，爭取國民黨提名。

鄭清發表示，經歷多年地方基層服務與民意歷練後，懷抱對家鄉的深切關懷，宣布投入中國國民黨澎湖縣縣長初選，爭取為民眾打拼的機會，帶領澎湖迎向改革與創新。澎湖正站在關鍵的十字路口。從人口外流、青年返鄉困難、觀光淡旺季落差日益加劇，到醫療、交通、教育等基礎建設仍需加強，這些都是不能忽視的挑戰。

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鄭清發進一步指出，唯有從制度、施政與治理態度上進行根本性的改變，澎湖才能找回自信、迎向繁榮。參選的目的，不僅是為了改變澎湖，更希望帶動國民黨的蛻變。支持建立一個更開放、透明、公正的初選制度，讓有志者能在陽光下公平競爭，透過科學的民調機制，選出最有民意基礎、最有能力為黨和澎湖打贏選戰的人才。

由於本屆縣長選舉，因「三角督」競爭激烈，導致國民黨失去離島最堅強堡壘-澎湖縣地方執政權，下屆系出同門、退出國民黨以無黨參選的前馬公市長葉竹林，仍表態積極投入縣長選舉，因此鄭清發也誠摯呼籲所有在野力量，摒除成見、凝聚共識，唯有團結，才能共同守護這片海洋土地的未來。

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