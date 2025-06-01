罷免立委陳瑩二階未過 點燃下屆台東縣長選舉「兩個女人」戰火

民進黨立委陳瑩（右）與國民黨籍台東縣議會議長吳秀華（右二）在公開場合摟肩互稱姐妹，但兩人都有意競選縣長，因為立委罷免戛然而止，戰火提前引燃。（資料照，記者黃明堂攝）

2025/06/01 13:17

〔記者黃明堂／台東報導〕中央選舉委員會昨天宣告立委陳瑩的罷免案因二階連署未送件而終結後，陳瑩昨晚發聲明指國民黨台東縣黨部主委吳秀華操弄原住民罷免她，幸好被原住民丟進垃圾桶！吳秀華今天回應，批陳瑩藉由政治操作轉移焦點、挑起原住民族族人對立的行徑，皆令人痛心且不齒。

陳瑩及吳秀華都正為下屆台東縣長選舉鋪路，先前在公開場合曾摟肩以「姐妹」相稱，但在罷免案議題上，已展開藍綠戰火。

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陳瑩昨晚聲明說，國民黨主席朱立倫曾傲慢宣稱「原住民最容易罷免」，此等言論不僅是對原住民族民主素養的無恥羞辱，更是對祖靈的公然褻瀆！連小學生都知道考試不能作弊，作業不能抄襲，國民黨卻下令帶頭抄襲名單，盜用亡魂，甚至假借反對風力發電、送物資到文化健康站來誘騙連署！更令人不恥的是，二階連署的主導人與重要幹部，絕大部分竟是國民黨「非」原住民的黨工！原住民的權益，豈容這些外人操弄與決定？最終是罷免不成，卻賺到官司！

陳瑩並向心繫原住民權益的國民黨黨員與原住民民意代表致上最深的感謝！感謝他們接到吳秀華議長罷免她的連署責任額分配時，選擇將整疊連署書直接退回，或毅然丟進垃圾桶。即使黨派不同，但在珍惜原住民立委席次、捍衛族人權益的信念上，有著無比堅定的共識！這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心。

對於陳瑩昨日所發表的聲明內容，吳秀華今天反駁，指這次罷免案之所以止步，不是因為沒有不同聲音，而是因為原住民族族人們展現出極高的民主素養與政治判斷。大家選擇尊重選舉結果，讓當選人依法定任期完成職責，這正是民主社會應有的精神。

吳秀華說，原住民立委選區是全國性的，涉及各族群、各地區族人的集體決定，並非單一縣市或個人情緒所能左右。而這次對綠委的罷免案提出到截止，相較民進黨在去年選後即全面啟動罷免的行動其時程上相對不足。但社會早已感受到政治對立的疲乏與寒蟬效應。因而許多原民族人選擇不願陷入報復循環、不願讓政治撕裂族人間的情誼，這不是縱容，而是一種理性與克制。

吳秀華說，原住民族人同胞對本次罷免活動選擇以和平方式表態，但不代表對執政黨施政認同，更不等於無條件支持任何特定個人。身為執政黨的原民立委，更應懂得珍惜族人給予的信任，別誤以為這是對自己表現的全面肯定，不要對外放話、自我陶醉。

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