世壯運閉幕「台灣消音」竟扯中央刪補助款 簡舒培批「胡扯」

雙北世壯運5月30日閉幕典禮，演出過程竟將歌詞「台灣」消音，網友怒批雙北大搞言論審查。圖為味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出。（檔案照，記者陳志曲攝）

2025/06/01 13:11

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會5月30日晚間舉行閉幕典禮，其中演唱本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉，歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，大螢幕牆上的字幕被改成「阮作伙來……」，引發批評；台北市政府回應卻扯中央刪補助款，暗批民進黨議員被黨內「靜音」；民進黨台北市議員簡舒培怒批「胡扯」、「雞同鴨講」，指蔣萬安身為台北市長，看到「台灣」被消音，為什麼不生氣？難道是怕激怒中國？

「玖壹壹」在世壯運演唱〈世界都看見〉，歌詞中的「我台灣來欸」這一句被消音，螢幕牆上的字幕被改成「阮作伙來……」，北市府副發言人魏汶萱回應除說明外，也反擊說北市府從未有所謂「靜音台灣」的安排，蔣萬安在致詞中也兩度提及「台灣」；相信民眾更希望議員不該被黨內「靜音」，而該與市府站在一起、批判中央違法刪減一般性補助、捍衛市民權益。

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簡舒培今（1）在臉書發文批「胡扯」，指「我台灣來欸」被消音，主辦的雙北市府出來回應，只會說活動辦得很好，不解釋為何消音、不說是誰決定，是害怕得罪中國，只敢胡扯其他轉移焦點，完全沒有回應是誰讓「台灣」被靜音？

簡舒培批評台北市政府副發言人的回應「雞同鴨講」，還想轉移焦點扯中央刪除補助款，但是蔣萬安似乎忘了，世壯運總預算18億多，中央政府補助4成，「確定胡扯中央政府沒補助台北市嗎？」而今年地方政府補助款被刪，完全是藍白惡搞刪政府總預算的結果，她不只沒「靜音」，還一再高分貝提醒蔣市府好幾次，只可惜，裝睡的人叫不醒！無能的市長怎樣都扶不起！

簡舒培說，被刪除的「我台灣來欸」那不是特定片段，那是整場活動的核心尊嚴！「我台灣來欸」消音不是技術問題，是政治問題。身為台北市長，看到「台灣」被消音，蔣萬安為什麼不生氣，難道就是怕激怒中國？那你當台北的市長，是代表誰在發聲？

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