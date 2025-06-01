台中二三八選區罷團利用端午連假衝連署書 可惜成績不理想

中三選區位於后里的「虎哩成宮」連署站，2名志工枯坐等候民眾前往連署。（記者歐素美攝）

2025/06/01 13:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二、三、八選區罷免國民黨立委的二階連署未達安全門檻，3區的罷團利用端午連假加強家戶拜訪或街頭舉牌、快閃等，希望催出連署書，但三選區的罷團表示，二階送件後，許多民眾不了解何謂「補件」，致端午連假3天的連署補件成績並不理想，其中，第八選區3天進帳約400份連署書，尚缺1600份連署才達安全門檻，中二及中三則尚在統計中，但成果也不甚理想。

台中市第三區位於后里區成功路的罷免連署站「虎哩成宮」，今天上午10點起即由2名志工坐鎮，但一整個上午都不見民眾前來連署，志工無奈表示，上午天氣太熱，下午民眾才會前來連署，不過，昨天一整天連署份數也只有4份，成績並不理想，很多民眾擔心得罪人，表示會去投票，連署就不必了，讓志工也很無奈。

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中三罷團「中三拒瓔」表示，端午連假除了定點連署，也到處快閃連署，但成績並不理想，今天下午4點將再到大雅公園、5點至佑全雅環藥局、6點至全家大雅店等快閃連署，呼籲民眾到場支持簽下連署書。若不方便的話，可撥打0903-860-717，志工將到府協助填寫連署書。

中八選區除了在豐源飯店等固定連署，志工也深入家戶拜訪，或在街頭掃街舉牌，希望利用端午連假衝刺，增加連署書的份數，罷團「一罷擊臣」發言人廖芝晏表示，原本第二階段連署距離安全門檻尚缺2000份，初步統計，端午連假增加約400份，目前尚缺1600份連署書。

中二選區罷團「解顏行動」面臨的挑戰更大，除常有民眾挑釁威脅罷免志工，針對顏寬恒服務處指控，罷免志工擅闖民宅，甚至誆騙老人家簽連署書等，罷團也回應指出，所有行為皆可受公開檢視，絕無「誆騙」一事。

罷團強調，志工逐戶拜訪都是在家門口詢問，如有進入住家，都有經過住戶允許。針對檢舉不連署店家一事，並請顏辦提出證據，強調「堂堂顏寬恒立委對於選區內公民潑髒水，實在令人感到不解與無奈」。

但中二選區端午連假最後衝刺略有進帳，但詳細數字尚未統計出爐，目前距離安全門檻仍約需3500至4000份連署書。

中八選區罷免志工深入街頭巷尾，快閃呼籲眾簽署罷免連署。（罷團提供）

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