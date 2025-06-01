中選會提醒依法須領銜人當代表 賴苡任：領銜人並非第二階段連署人

賴苡任表示，領銜人身為第一階段提議人，而提議人又不能成為第二階段連署人的情況下，其實領銜人並非第二階段連署人，何以代表有更大民意的連署人去送件？ （記者方賓照攝）

2025/06/01 12:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人失敗，召集人賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署不應限制單一領銜人，訴訟將於6月3日開庭。針對中選會所指除非受領銜人所託、否則其他人無法替代，賴苡任今回應，領銜人並非第二階段連署人，又何以代表有更大民意的連署人去送件？

中選會副主委陳朝建昨表示，已收到北高行電話通知，有關賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，擬於6月3日召開調查程序庭。陳表示，賴苡任並非北市第一選區罷免案領銜人，該案實際領銜人仍為張克晉，而賴既不是罷免案領銜人，也非罷免案備補領銜人，更不是日前遞補更換領銜人同意案的送件申請人。

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中選會同日補充，依據現行法律規定，無論是罷免提議送件、連署送件及補提送件，即由領銜人或其受託人為之，不可能無需領銜人，何況罷免案提議人方若擬設辦事處者，也應由領銜人申設，或於罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人則有親自到場發表的權利，領銜人若未到場也無法由其他人替代之。

今逢連假最後一天，賴苡任今與罷團志工至北投市場掃街衝刺連署，期間回應媒體詢問，中選會立場的依法行政，是根據《選罷法》第80條第3項，載明須有領銜人才可送件，其中訴訟爭點則於第80條第3項，基於整個行政設計，以及第一、第二階段表格的設計不同，因此認為領銜人身為第一階段提議人，而提議人又不能成為第二階段連署人的情況下，其實領銜人並非第二階段連署人，何以代表有更大民意的連署人去送件？

賴苡任說，開庭時也希望中選會派出主委李進勇親自為代表，直球對決，但猜測最後應仍請訴訟代理人，不過既然是首次台灣選舉史上，於罷免案當中有行政法院第一次受理暫時處分，若當天能聽庭的前提下，邀請吳思瑤親自到現場聽取訴求內容。

若北高行最後沒有採取暫時處分，6月7日是否仍有必要至中選會送件？賴苡任回應，若當天未作出暫時處分，北高行依舊認為需由領銜人送件，後續將再與領銜人溝通，而目前罷瑤二階連署份數仍剩5000件，希望藉由連假和好天氣，努力衝破門檻。

賴苡任今早與罷團「地動刪瑤」一同前往北投市場掃街衝刺連署數。（記者方賓照攝）

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