張克晉砲轟朱立倫誤判情勢、救不了黨員 賴苡任：中間人已關心他

張克晉（圖中）退出後，昨有媒體曝光一份其未經修改的「完整版聲明稿」，內容點名朱立倫誤判一再情勢，並羅列朱過去做出的錯誤決策；賴苡任（圖右）今回應，已透過中間人聯繫對方。（資料照）

2025/06/01 11:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團體領銜人張克晉無預警閃退，昨日流出其最原先的聲明版本，內容直指國民黨主席朱立倫一再誤判情勢、無法解救黨同志，再為本就膠著的罷綠困局增添幾分風波。「地動刪瑤」召集人賴苡任今受訪表示，礙於自己為本案被告的身份，無法直接聯絡對方，但昨日新聞曝光後，已透過中間人聯繫，有彼此關心一下對方。

張克晉上個月初突發書面聲明，宣布即刻退出「地動刪瑤」領銜人身份，不過由於領銜人退出恐影響後續法定程序，中選會要求應依規定將連署人名冊正、影本各一份，於立委罷免案徵求連署的60日內向選舉委員會一次提出，逾期不予受理。儘管藍營罷團隨即啟動「鮭魚計畫」募集更改領銜人同意書，申請改由備補領銜人詹嘉文擔任領銜人，但中選會經審核，日前宣布未達法定要件，換將失敗。

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隨著張克晉退出後，昨有媒體曝光一份其未經修改的「完整版聲明稿」，內容點名朱立倫誤判一再情勢，並羅列朱過去做出的錯誤決策，包括換柱風波、與江啟臣爭黨主席，甚至推動大罷免時竟提出反廢死，並怒轟就連國民黨被抄家時連連黨同志都救不了，還怎麼救國呢？對此，賴苡任昨表示「心領神會」，且已向北高行提訴訟，主張二階連署書不應限制單一領銜人送件，將於6月3日開庭。

賴苡任今一早至北投市場掃街衝刺連署數，面對媒體追問，是否仍與張克晉有聯繫時？賴則回應，之所以主張由連署人送件，就是希望不再受限於領銜人，但礙於自己身為本案被告的身份，因此無法直接聯絡對方，但昨日新聞曝光後，已透過中間人聯繫，「有彼此關心一下對方。」

賴苡任今早與罷團「地動刪瑤」一同前往北投市場掃街衝刺連署數。（記者劉詠韻攝）

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