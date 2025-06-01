馬文君發文「強勢擺攤如入侵種福壽螺」 All罷馬：貶低、仇視外地志工

端午連假有非常多外地罷團志工到投一選區支援掃街、罷團。（圖由「All罷馬」罷團提供）

2025/06/01 11:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕很多外地志工支援罷免立委馬文君補件連署，馬文君在臉書發文指出，看到四處強勢擺攤景象，想起異地入侵外來種福壽螺，危害台灣農業和生態，因人們貪婪無知，讓外來種入侵，引發浩劫。暗喻外地志工為「福壽螺」，「All罷馬」團隊表達抗議，批評馬扭曲民主，以生態恐懼散播「仇外情緒」。

投一「All罷馬」罷免馬文君公民團體，有3800多份二階連署書，被南投縣選委會判為不合格，其中名字「書寫不明」就近千份，因為只有10天補件期，各地罷團陸續到南投縣幫忙掃街、擺攤、舉牌，請民眾連署或補簽。

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馬文君昨晚在臉書粉專發文，全文如下：最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄；突然又想起福壽螺，這種異地入侵的外來生物，危害台灣農業和生態，至今依然未能解脫，在投入大量的人力金錢防治下，不禁讓人感嘆，一場巨災的發生，竟然起於人們的貪婪與無知，讓外來物種入侵，引發浩劫。」。文末標注「外來生物」、「強勢入侵」、「見青則吃」、「民主覆滅」。

該文引發很多罷團志工熱議，今天有志工發「福壽螺人、低端人、邊緣人，今天都在去南投的路上」哏圖，而廣邀外地志工前來助陣的「All罷馬」公民團體，今天上午為馬文君的發文提出嚴重聲明，表達罷團的抗議。

「All罷馬」團隊指出，馬文君委員身為民選立法者，卻將這些民主守護者貶為「外來生物」，此舉不僅傷害志工群體，更踐踏民主制度的尊嚴。將人比作生態入侵種，激起社會對「外地人」的敵意，製造南投與外界的對立氛圍，無異於極端民族主義，不符立委高度。

該罷團也說，南投是觀光重鎮，外地志工因罷免到南投消費，是促進地方經濟的好事，不該被地方立委比喻為福壽螺，罷免是民主制度下的一種公民權，南投不是誰的私產，更不是民主的孤島，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

網紅蕭瑩燈（左）是埔里人，端午連假也會埔里當志工。（圖由「All罷馬」罷團提供）

「基隆絕沛」志工皮筋兒（右）今天在埔里掃街，也拍短片說「我不是福壽螺，我是台灣原生種」。（圖擷自皮筋兒Threads）

有外地志工出發到南投前發出自嘲「福壽螺人」的哏圖。（圖擷自網路）

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