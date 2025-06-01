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    罷免吳沛憶陷困境 翁曉玲爆：有些藍營議員沒在送件

    罷免吳沛憶團隊領銜人李孝亮昨與翁曉玲一起在網紅「歷史哥」的YT頻道合體，希望能催出更多份數，但翁曉玲當場爆料，稱中正萬華區有些議員根本就沒有送件。（資料照）

    罷免吳沛憶團隊領銜人李孝亮昨與翁曉玲一起在網紅「歷史哥」的YT頻道合體，希望能催出更多份數，但翁曉玲當場爆料，稱中正萬華區有些議員根本就沒有送件。（資料照）

    2025/06/01 11:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在台北推動「罷雙吳」問題頻傳，罷免吳沛憶團隊即將在二階連署送件將在6月7日截止，罷免吳沛憶團隊「憶事吳成」的領銜人李孝亮昨日（5月31日）與國民黨立委翁曉玲一起在網紅「歷史哥」的YouTube頻道合體，希望能催出更多份數，不過翁曉玲當場爆料，稱中正萬華區有些議員根本就沒有送件。

    李孝亮提到，6月7日就是最後期限，只剩一週的時間，「希望在地的議員真的可以動起來，幫我們多收一點連署書，然後儘早交到我們這邊來，這樣才方便我們之後的造冊」。不過翁曉玲卻直接爆料：「因為現在真的送件進來的議員也沒有幾位，對啊，有一些議員聽說沒有送件，我不知道，還是說他已經收了很多件只是還沒有送到總部，我們很希望說收到多少件數就趕快送到總部，讓我們可以造冊。」。

    後續翁曉玲再度呼籲中正萬華區國民黨籍議員趕快交回連署書，還直接一一點名，表示尚未看到郭昭巖收回來的連署書，李孝亮接續則說，鍾小平週一會送來連署書，吳志剛則是已經送了。翁曉玲後續又說，如果能夠更多的話當然多多益善。

    至於目前收到的連署書份數，李孝亮表示他手上有1萬多份，陸續聽聞一些里長、民代手上有些連署書，希望在最後衝刺階段可以衝出4、5000份，看有無機會達到安全門檻。

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