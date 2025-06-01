馬文君以「福壽螺異地入侵」暗酸 網友怒：在形容國民黨？

馬文君臉書發文意有所指，聲稱「最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄」，令她想起異地入侵的「福壽螺」。而馬文君的說法也引起網友不滿。（資料照）

2025/06/01 10:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委馬文君的二階連署書被南投縣判定不合格須補件，罷團將在6月3日送件，昨日（5月31日）罷免游顥、馬文君團體在民進黨南投縣黨部舉辦活動「催票」，力拚補件達標。不過馬文君臉書發文意有所指，聲稱「最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄」，令她想起異地入侵的「福壽螺」。而馬文君的說法也引起網友不滿，並留言：「以上你列的hashtag，哪一個不是在講國民黨？」

馬文君發文直言：「最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄；突然又想起福壽螺，這種異地入侵的外來生物，危害台灣農業和生態，至今依然未能解脫，在投入大量的人力金錢防治下，不禁讓人感嘆，一場巨災的發生，竟然起於人們的貪婪與無知，讓外來物種入侵，引發浩劫。」

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馬文君的發文內容疑似暗諷，許多支持者在她貼文底下留言，不過也有許多網友不滿馬的暗諷內容，留言表示：「怎麼覺得馬委員的形容在直指中國國民黨這個外來政權？」、「身為民意代表應該是海納百川各種支持你的不支持你的意見，用這種反諷的方式真的顯示出委員的格局。」、「以上你列的hashtag，哪一個不是在講國民黨？」、「妳終於發現啦文君，異地入侵的外來種～」、「自介文？」、「請問委員，罷團擺攤收連署叫做強勢擺攤，那麼弱勢擺攤的意思就是躲起來抄名冊囉？」、「強勢擺攤，是拿槍還是拿刀？罷免簽署不都是必須南投人嗎？ 何來入侵？」

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