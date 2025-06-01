為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中二罷團遭罵「有執政權就囂俳」 女志工泣訴：國家就是靠山

    「解顏行動」女志工（圖）泣訴遭白髮翁飆罵。（罷團提供）

    「解顏行動」女志工（圖）泣訴遭白髮翁飆罵。（罷團提供）

    2025/06/01 06:08

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第2選區罷團「解顏行動」兩名女志工，遭1名白髮翁怒罵「有執政權就囂俳」，要求離開超市範圍「亂來，看了就想吐」，女志工事後泣訴說，公民行使罷免權，中華民國就是我的靠山，而「解顏行動」發言人林宣宏強調，罷免顏寬恒還差4千多張連署書才到安全門檻，有越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。

    兩名女志工於端午節（31日）上午9時許，在選區超市外遇到白髮翁挑釁，他持安全帽作勢攻擊，並對志工飆罵髒話，稱有執政權就「囂俳」（台語：舉止放肆傲慢）到這種程度。

    遭罵的林姓女志工說，當時在旁的志工妹妹很害怕，自己要把事情做好，怎麼趕都不會走，阿伯說「我是堂堂正正中國人」，她回應「你才是中國人，我是台灣人」，阿伯罵得更難聽，她說「我就是公民會告你，中華民國就是我的靠山，總統是人民的靠山」。

    林宣宏說，上週距離罷免藍委顏寬恒，還差4千多張連署書，才達到中央選舉委員會法定安全門檻130%份數，目前正是「罷免與反罷免間進行戰鬥」，遇到越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。

    「解顏行動」發言人林宣宏強調，有越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。（罷團提供）

    「解顏行動」發言人林宣宏強調，有越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。（罷團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播