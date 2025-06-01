中二罷團遭罵「有執政權就囂俳」 女志工泣訴：國家就是靠山

「解顏行動」女志工（圖）泣訴遭白髮翁飆罵。（罷團提供）

2025/06/01 06:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第2選區罷團「解顏行動」兩名女志工，遭1名白髮翁怒罵「有執政權就囂俳」，要求離開超市範圍「亂來，看了就想吐」，女志工事後泣訴說，公民行使罷免權，中華民國就是我的靠山，而「解顏行動」發言人林宣宏強調，罷免顏寬恒還差4千多張連署書才到安全門檻，有越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。

兩名女志工於端午節（31日）上午9時許，在選區超市外遇到白髮翁挑釁，他持安全帽作勢攻擊，並對志工飆罵髒話，稱有執政權就「囂俳」（台語：舉止放肆傲慢）到這種程度。

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遭罵的林姓女志工說，當時在旁的志工妹妹很害怕，自己要把事情做好，怎麼趕都不會走，阿伯說「我是堂堂正正中國人」，她回應「你才是中國人，我是台灣人」，阿伯罵得更難聽，她說「我就是公民會告你，中華民國就是我的靠山，總統是人民的靠山」。

林宣宏說，上週距離罷免藍委顏寬恒，還差4千多張連署書，才達到中央選舉委員會法定安全門檻130%份數，目前正是「罷免與反罷免間進行戰鬥」，遇到越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。

「解顏行動」發言人林宣宏強調，有越來越多里長或鄰長盯哨騷擾。（罷團提供）

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