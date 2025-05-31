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    《兩岸條例》修法鎖定人流管理 申領中國居住證未入法

    中國身分證、中國居住證示意圖。（圖取自民進黨臉書）

    中國身分證、中國居住證示意圖。（圖取自民進黨臉書）

    2025/05/31 22:59

    〔記者鍾麗華／台北報導〕面對中國統戰滲透，總統賴清德提出17項因應策略，陸委會也研擬修正「兩岸人民關係條例」與「港澳關係條例」，草案已送行政院，尚待審查。此次修法主要鎖定人流管理機制，要求所有公務員赴中港澳都要申請核准，此外，民選公職人員與村里長也研擬納管。至於領用中國居住證的申報登記制，因考量到台商、台幹、台生人數眾多，並未入法。

    目前兩岸條例對於公務員赴中的管理僅規範兩類，政務人員、涉及國家安全、利益或機密人員等具有特定身分者，須經聯審會審查許可，違法赴中可罰200萬到1000萬元；至於簡任11職等以上公務員須向內政部申請許可，否則處2萬元至10萬元的罰鍰。

    兩岸條例並未規範10職等以下的基層公務員，此次將修法納管。官員解釋，現行無論高層與基層公務員赴中都要核准，只是核准層次不同，基層公務員現僅用人事規範管理，機關沒有落實，查出來也沒有處罰，修法是拉高管理的法律位階，「把所有公務員都納入兩岸條例管理」，同時統一處罰標準。此外，也會修正港澳條例第十條，讓公務員赴港澳也適用兩岸條例規定。

    官員指出，監院調查報告顯示，近10年間有318名公務員違法赴中，包括高階公務員55人、基層公務員263人，並認為還有「黑數」存在。有基層公務員赴中，連假都沒請，用人機關根本無法掌握。而基層公務員也可能知悉如戶政，健保等政府資料庫，或管理關鍵基礎設施，成為對岸吸收的對象。

    對於賴總統宣示，「從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長」赴中交流資訊應公開化、透明化。官員表示，對於民選公職人員赴中規範，以及村里長行程揭露，此次修法也研擬加強管理，「赴中管制並非禁止，而是為資訊揭露」，至於如何管理，尚待行政院長卓榮泰拍板。

    行政院日前通函各機關及地方政府，現職軍公教不得申領持用中國居住證。不過，對於一般民眾持有居住證，由於不須在中國設籍，因此未違反兩岸條例規定，陸委會雖多次表示要修法納管，但此次並未納入。

    官員坦言，約5、60萬名台灣民眾在中國生活，包括台商、台幹、台生等，沒有辦法要求他們不領中國居住證，「這是現實的考量」，因此現行只能針對軍公教管理。

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