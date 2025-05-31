罷免吳思瑤換將失敗！賴苡任提暫時處分 北高行6/3開庭

罷免吳思瑤案領銜人張克晉（前中）與罷團召集人賴苡任（右）。（資料照）

2025/05/31 19:59

〔記者李文馨／台北報導〕罷免吳思瑤團隊更換領銜人失敗，罷團召集人賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署不應限制於單一領銜人。中選會副主委陳朝建表示，目前僅收到北高行電話通知，擬於6月3日召開調查程序庭，若收到函文，依例將由中選會同仁代表機關出庭；他也提到，賴並非罷免案領銜人、罷免案備補領銜人，也不是日前遞補更換領銜人同意案的送件申請人。

賴苡任今天受訪表示，他已向台北高等行政法院提起訴訟，訴訟將於6月3日開庭，訴訟相對人是中選會主委李進勇，目的是主張第二階段連署書應由連署人送件，而不應限制於單一領銜人。

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中選會副主委陳朝建受訪說明，29日約18時左右，台北高等行政法院僅來電通知中選會，告知有關北市1選區罷免團體賴OO向中選會提出定暫時狀態假處分的保全程序，該院擬於6月3日先召開調查程序庭。不過，該院表示，適逢端午連假之故，將於6月2日再寄發開庭通知給中選會。

陳朝建表示，據悉目前只有電話通知，並無函文或其他傳真文件資料或資訊等。若收到函文，依例將由中選會同仁代表機關出庭。至於其他已知資訊，則是賴OO並非北市1選區罷免案領銜人，該案領銜人為張克晉；又賴OO對外自承其亦非該案罷免提議人，亦非此罷免案備補領銜人，也非日前遞補更換領銜人為詹嘉文同意案的送件申請人林OO。

中選會稍早也透過文字說明指出，罷免團體與日常生活中的各種團體相同或相似，皆有法定代表人或其法定負責人等。就公職選罷法規定來說，罷免案提議人之領銜人，如前所述可簡稱為罷免案領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思。

中選會表示，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等，依法即由領銜人或其受託人為之，不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件，何況罷免案提議人方若擬設辦事處者，依法也應由領銜人申設，或是在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人，則有親自到場發表的權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代之，這些皆為現行法律所定。

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