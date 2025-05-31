世壯運閉幕「台灣」被消音！綠營轟：刻意淡化國家意象

雙北世壯運閉幕典禮昨天舉行。（記者陳志曲攝）

2025/05/31 19:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會（世壯運）昨（30）日晚間舉行閉幕典禮，然而活動中有首歌詞「台灣」二字竟遭消音，引發外界批評。民進黨新北市議會黨團今日強烈譴責此舉，質疑主辦單位刻意淡化國家意象，痛批新北市長侯友宜應就此向國人道歉，並要求市府說清楚、講明白消音決策的來龍去脈。

30日世壯運閉幕典禮，在味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出期間，搭配本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來……」，引發民眾批評。

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議會黨團總召廖宜琨指出，雙北舉辦國際活動，融入台灣文化，創造台灣價值，都與國家尊嚴息息相關，台灣是我們的國家，不是舉辦活動的工具，侯友宜不要只說唱台語歌曲就可以閃躲，台灣作為一個國家的基本立場，應該清楚說明，為何大會要把歌詞「我台灣來欸」被消失？

副總召蘇錦雄表示，台灣舉辦國際活動要有立場表達出台灣立場價值，要有自己的文化自信，更有國家的主權堅持，雙北市舉辦世壯運不僅推廣城市的觀光與活力，更重要的是要讓世界認識台灣、認同台灣。

幹事長山田摩衣也強調，侯友宜遇到「台灣」的問題，只會用表演融入台灣文化、愛好運動的精神，就是台灣精神，或是唱台語歌曲，就是代表台灣的精神。侯友宜其實企圖模糊焦點，是對國家認同的否定，台灣消音不見，身為主辦單位卻沒有說法，侯友宜就應該向全體國人道歉。

書記長顏蔚慈則痛批，在新北市辦理國際活動為什麼不能說台灣？新北市參與國際交流、招商難道都不是說來自台灣嗎？侯友宜為什麼放任活動舉辦過程當中讓台灣被消音，侯說在台上講台灣，但是在螢幕上就是不會出現，昨晚的表演中原本歌詞是「我台灣來欸」這句話被消音，就連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來」讓台灣人生氣又難過，侯出生於台灣，就要做個有骨氣的台灣人。

新北市政府回應，市府作為世壯運主辦單位，一定從各方面考量，讓世界看見台灣。但針對昨日閉幕典禮中啦啦隊組曲的表演編排，考量現場觀眾來自各國，並且以世壯運賽會為主軸。「台灣尚勇」本來的口號「Hero！Hito！安打（球員名）！」，演出設計為世壯運相關：「動 forever、跳 forever、Young forever、世壯運！拼 forever、夢 forever、Young forever、世壯運！」而「世界都看見」改編則加上口號：「嘿！嘿！嘿！嘿！運動無界、人生無限、嘿！嘿！嘿！嘿！運動無界、人生無限」。

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