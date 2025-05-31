加油聲變多了！ 罷免傅崐萁陸戰誓師 志工高呼「票投同意、花蓮前進」

三階罷免傅崐萁陸戰啟動，選在石來運轉廣場舉行，花蓮罷免傅崐萁的精神領袖葉春蓮老師（前排中）也來參加。（記者花孟璟攝）

2025/05/31 19:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁在5月2日送出2階段連署書3.2萬份，達成率169%，這讓傅崐萁連日來開始低姿態掃菜市場，罷團「花蓮新世代青年聯盟－曙光計劃」提前啟動陸戰，今下午舉辦誓師，罷免志工「海洋主廚愛爾文」呼籲3階段投票要一起站出來！

花蓮罷團「微光花蓮」在5月2日送交3.2萬份2階段連署書至花蓮縣選委會後，就「暫時解散」，依照選罷法，地方選委會查對連署人名冊時間40天，期限將至，加上補提連署人名冊10天，估計罷免案正式宣告成立的時間已不到1個月，為此傅崐萁最近勤跑各紅白帖、傳統市場掃街、參加縣府活動，甚至連社區土風舞等小型活動都會去跑。

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此外，花蓮街頭這兩天也立起由「國民黨花蓮縣黨部」署名的大型看板，呼籲選民「罷免票投不同意」，截至昨天至少已有三面看板，分別在花蓮市區美崙、吉安荳蘭橋旁及花蓮車站後站附近，還有罷團志工目擊旁邊有「戰天下」公司的車輛，顯示這些看板也是由戰天下安裝。

「微光花蓮」在2階段送件後暫時解散，志工們仍然持續跑，目前集結在「花蓮新世代青年聯盟－曙光計劃」下的志工已超過百人，陸戰也於本週啟動，今天舉辦誓師，中午志工也先六月將上映的紀錄片「看不見的國家」，展現台灣為了國家自主、為自由奮戰的努力，包括花蓮罷傅精神領袖「葉爸」葉春蓮老師也出席。

紀錄片映後志工們高呼「罷免傅崐萁、花蓮向前行，罷免投同意、花蓮超有力，守護後代、罷免是愛，用愛接力，曙光集結！票投同意，花蓮前進！」，地點就在去年青鳥在花蓮首度集結的花蓮市「石來運轉」廣場。

「曙光花蓮」志工海洋主廚愛爾文說，陸戰在端午節連假的頭尾兩天，包括昨天、明天都會安排小蜜蜂戰隊的志工，身穿「花蓮前進、罷免同意」的紫色背心，高舉「同意罷免、翻轉花蓮」等宣傳手板在車站站點，昨天第一天明顯感受到「花蓮風向變了」，雖然還是有人來嗆支持傅崐萁，但加油聲明顯變多，願意露臉的人也多了！

愛爾文說，接下來陸戰的方向希望以嘉年華的形式舉辦，號召願意加入的台派商家共同響應，只要你我都有「改變花蓮」的相同理念都能參加，共同票投「同意罷免傅崐萁」來保護台灣。

傅崐萁到菜市場掃街，協助發政績扇子的工作人員，被爆料有時薪可拿，就連報名表的檔案也流出，愛爾文強調，這次傅崐萁真的緊張了，過去他在花蓮「躺著選」，哪裡需要像現在一樣得要賣老臉出來掃街？真的是「心酸畫面流出」！他說，花蓮人一定要堅持到最後出來投票，直到他真的下台，才能讓花蓮人重新昂首吐氣，讓花蓮再度站上「民主的高光時刻｣。

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免志工成立小蜜蜂戰隊，安排前往接送返鄉遊子，呼籲大家一定要投下同意罷免。（曙光花蓮提供）

吉安鄉中華路的荳蘭橋頭，今天上午有國民黨花蓮縣黨部出錢，請戰天下幫忙安裝的巨型看板。（罷免志工提供）

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