朱立倫欽點罷免2原民綠委失敗！伍麗華：支持者看不下去

民進黨籍原住民立委伍麗華。（資料照）

2025/05/31 18:52

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨發動對民進黨籍原住民立委陳瑩及伍麗華的罷免案，中選會今（31日）宣告第二階段連署未於法定期限內送件，形同失敗。伍麗華表示，國民黨主席朱立倫當初認為她們是最容易罷免的對象，結果一階偷偷摸摸地抄，二階弄得大家不愉快、壓力很大，甚至很多人涉嫌犯罪，都讓她的許多支持者看不下去。

中選會說明，經查今天下午5時30分前，為陳瑩、伍麗華2位原民立委罷免案二階連署送件法定期限，迄該時間截止之前，並未有前述2案二階連署送件至選務機關者；故依公職選罷法規定，未於規定期間內向選舉委員會1次提出，逾期即不予受理。

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對此，伍麗華接受本報訪問回顧，國民黨主席朱立倫今年1月在國民黨中常會上親自下令，因原住民選區「藍大於綠」的結構，點名陳瑩和伍麗華為罷免目標；第一階段連署在農曆年假期間悄無聲息地進行，直到年後突然宣布送件，讓團隊大感訝異，她當時直覺判斷「應該是用抄的」。後來中選會公布查對結果，果然出現上千份死亡連署及不合格件數，證實她的猜測。

伍麗華表示，進入第二階段後雖然不敢再亂抄，但國民黨籍原住民立委盧縣一竟動用他在各地的特助進行連署，而無黨籍立委高金素梅亦透過部落、鄉長、議員協助找人連署，弄得大家很不愉快，例如有民代反映國民黨中央設定連署責任額，若未達標將影響提名，導致他們承受巨大壓力。

此外，伍麗華披露，罷免連署站甚至出現在婚喪喜慶等人群聚集的場合，讓許多民眾在人情壓力下「不簽也不是，一階是偷偷摸摸地抄，二階又弄得大家很尷尬、壓力很大，甚至很多人還落入犯罪的疑慮，導致她的很多支持者看不下去，甚至認為若不提告就是「太懦弱」。

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