「安太座」就對了！彰化市長林世賢DIY手工皂 愛妻宣言曝光

彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

2025/05/31 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市今天（31日）在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」，彰化市長林世賢當場小試身手，進行手工皂DIY，最後一關要選文字刻印時，秒選「愛老婆」而捨棄「選舉+1」與「錢多多」，林世賢笑說，「安太座」就對了。

林世賢指出，手工皂DIY是用模子來做，男女老少都可以完成，只是最後要選文字的刻印時，他沒有多想，他瞄了一下後，就很自然的反應選「愛老婆」，因為，沒有什麼事比「安太座」更重要了。

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「鐵道粽扇嘉年華」在今、明兩天登場，有遊戲闖關，也有手作課程，吸引不少親子來參加。林世賢強調，彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，超過100歲的彰化扇形車庫更為全國唯一的國寶，希望透過鐵道活動，留下民眾在彰化市多逛多吃多消費。

林世賢表示，彰化市一點都不無聊，鐵道文化不只有國寶級的扇庫，還有戶羽機關車園區、彰化台鐵舊宿舍群，只要經過串連，就會成為彰化市最強的觀光資產。

林世賢說，「鐵道粽扇嘉年華」明天（6月1日）還有活動，歡迎民眾來參加，也可以把握機會去逛扇形車庫，因為扇庫為了配合台灣設計展在彰化，將從6月2日到10月9日暫停對外開放參觀，以進行整修工程。

彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

在彰化後站廣站舉行的「鐵道粽扇嘉年華」活動搭小火車體驗。（記者劉曉欣攝）

闖關遊戲第一關，就在仿國寶級CK124老火車頭的磚造火車頭前體驗當列車長。（記者劉曉欣攝）

彰化市扇形車庫不只是全國唯一，也是國寶級的文化資產。（資料照）

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