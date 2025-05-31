為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「安太座」就對了！彰化市長林世賢DIY手工皂 愛妻宣言曝光

    彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/31 18:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市今天（31日）在彰化火車站後站廣場舉辦彰化鐵道節「鐵道粽扇嘉年華」，彰化市長林世賢當場小試身手，進行手工皂DIY，最後一關要選文字刻印時，秒選「愛老婆」而捨棄「選舉+1」與「錢多多」，林世賢笑說，「安太座」就對了。

    林世賢指出，手工皂DIY是用模子來做，男女老少都可以完成，只是最後要選文字的刻印時，他沒有多想，他瞄了一下後，就很自然的反應選「愛老婆」，因為，沒有什麼事比「安太座」更重要了。

    「鐵道粽扇嘉年華」在今、明兩天登場，有遊戲闖關，也有手作課程，吸引不少親子來參加。林世賢強調，彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，超過100歲的彰化扇形車庫更為全國唯一的國寶，希望透過鐵道活動，留下民眾在彰化市多逛多吃多消費。

    林世賢表示，彰化市一點都不無聊，鐵道文化不只有國寶級的扇庫，還有戶羽機關車園區、彰化台鐵舊宿舍群，只要經過串連，就會成為彰化市最強的觀光資產。

    林世賢說，「鐵道粽扇嘉年華」明天（6月1日）還有活動，歡迎民眾來參加，也可以把握機會去逛扇形車庫，因為扇庫為了配合台灣設計展在彰化，將從6月2日到10月9日暫停對外開放參觀，以進行整修工程。

    彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢做了手工皂，挑選「愛老婆」刻印來安太座。（記者劉曉欣攝）

    在彰化後站廣站舉行的「鐵道粽扇嘉年華」活動搭小火車體驗。（記者劉曉欣攝）

    在彰化後站廣站舉行的「鐵道粽扇嘉年華」活動搭小火車體驗。（記者劉曉欣攝）

    闖關遊戲第一關，就在仿國寶級CK124老火車頭的磚造火車頭前體驗當列車長。（記者劉曉欣攝）

    闖關遊戲第一關，就在仿國寶級CK124老火車頭的磚造火車頭前體驗當列車長。（記者劉曉欣攝）

    彰化市扇形車庫不只是全國唯一，也是國寶級的文化資產。（資料照）

    彰化市扇形車庫不只是全國唯一，也是國寶級的文化資產。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播