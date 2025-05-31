中正路改名是法定義務 內政部：與地方政府、居民取得共識再推動

高雄市共有39條中正路，圖為苓雅區靠近衛武營的中正一路。（資料照，記者王榮祥攝）

2025/05/31 16:52

〔記者李文馨／台北報導〕部分地方首長對「中正路改名」表示反對，內政部表示，《促進轉型正義條例》明定，公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名，因此以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇內；同時強調，街道更名涉及的層面相當廣泛，會持續與地方政府及居民溝通，取得共識後再依法推動。

對於中正路改名議題，台北市長蔣萬安27日表示，對於中央只搞政治、不辦正事，他無法苟同。新北市長侯友宜28日說，新北市一般性補助款被刪30億元，現在又要花錢改路名，「真的是很無聊的一件事」。桃園市長張善政22日表示，改下去會耗費龐大成本，「市政府沒打算要去動」。

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台中市長盧秀燕則說，「國家吃飽太閒嗎？」，呼籲中央勿再意識型態。台南市長黃偉哲21日表示，支持、積極配合中央政策。高雄市長陳其邁29日說，道路改名遵照自治條例規範，經民眾連署成案並投票，高雄市遵守此原則。

內政部表示，根據《促進轉型正義條例》第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇之內。

內政部指出，根據立法院在審查112年度中央政府總預算時所作的決議，要求內政部規劃「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫，以評估其可行性及妥適性，故內政部於113年委託專家學者進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」研究計畫。該委託研究指出，街路更名需與地方政府建立協作模式，上述結論將作為內政部後續政策推動的參考。

內政部補充，「中正路改名」是法定義務，但是由地方政府主責辦理，且對當地居民影響的層面廣泛，內政部會持續與社會大眾溝通、謹慎考量各方面的影響，務求在與地方政府、居民三方取得共識後，依程序辦理。

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