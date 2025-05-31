談2026布局與罷免行動 蘇巧慧：人民要的是國會改革不是政黨算計

新北市立法委員蘇巧慧表示，人民要的是國會改革不是政黨算計，且身為新北市立委及民進黨新北市黨部主委，當然重視新北每一區的發展與民意反映，期盼讓新北「越來越好」。 （記者羅國嘉攝）

2025/05/31 16:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立法委員蘇巧慧今（31）日出席淡水大拜拜活動。然而，面對外界關切的2026選舉布局與近期罷免行動，蘇巧慧表示，人民要的是國會改革不是政黨算計，且身為新北市立委及民進黨新北市黨部主委，當然重視新北每一區的發展與民意反映，期盼讓新北「越來越好」。

談及民進黨2026縣市首長提名相關話題，尤其是否可能與同黨委員林淑芬出現黨內初選競爭，蘇巧慧低調回應「民進黨有完善的提名制度，一定會推出最強的候選人，全黨共同努力。」

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對於近日民眾黨主席黃國昌與藍委合體舉辦國政宣講，引發外界關注是否為2026或2028政治布局，蘇巧慧直言，「這一年來國會的紊亂，正是藍白兩黨在掌握多數後，推出許多毀憲亂政的法案，讓人民憤怒，進而以罷免作為最後手段。」她批評藍白不思檢討，反以「以罷制罷」、「抄名冊」等惡劣的做法來上升國家的對立，令人遺憾。

針對國民黨立委洪孟楷與新北市長侯友宜在淡水地區聯合掛設反罷免看板一事，蘇巧慧則認為，當前罷免行動遍地開花，明顯由民間自發主導，民進黨只是協助角色。她強調「要讓罷免活動止息，藍白委員應虛心檢討過去一年半的作為，對人民誠懇道歉並提出改革承諾，而不是靠掛看板就能平息民憤。」

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