世壯運閉幕「消音台灣」 謝志偉酸回杜甫詩裡「3個字」也得改

雙北世壯運閉幕典禮昨天舉行。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/05/31 16:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運昨天舉行閉幕典禮，有網友質疑，演出過程中，歌曲原本有的「台灣」一詞被消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉。駐德代表謝志偉酸回，那中國詩人杜甫的《登高》裡有「獨登台」3字根本是「造反啦」？依此邏輯是不是也要改掉。

世壯運閉幕典禮味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出期間，搭配本土天團「玖壹壹」的「世界都看見」這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來」，引發批評。

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謝志偉今天在臉書PO文說，台灣人辦的世壯會裏，台灣歌手唱的歌，裏面有句「我台灣來欸」竟然被消音，連字幕也刪除，只因有「台灣」兩字。他說，依此邏輯，那中國詩人杜甫的《登高》裏有「獨登台」三字是造反啦？他也問，該詩作原句「萬里悲秋常作客，百年多病獨登台」以後是否要改成「萬里悲秋常作客，百年多病統登陸？」

對於「消音」爭議，新北市文化局回應，表演設計採多元規劃，充分融入台灣文化，歌曲內「我台灣來的」這一句改為「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流、體現「We are the World」的賽會精神。

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