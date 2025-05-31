為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    湧言會趙天麟挺邱議瑩選市長？ 林岱樺、賴瑞隆、許智傑粉專這樣發合照

    林岱樺（前排左二）發的合照沒有邱議瑩，兩邊賴瑞隆（前排右一）及許智傑（前排左一）的頭臉都被遮住。（取自林岱樺臉書粉專）

    林岱樺（前排左二）發的合照沒有邱議瑩，兩邊賴瑞隆（前排右一）及許智傑（前排左一）的頭臉都被遮住。（取自林岱樺臉書粉專）

    2025/05/31 14:50

    〔記者洪定宏／高雄報導〕據傳民進黨湧言會代表人物、前立委趙天麟，表態支持立委邱議瑩角逐高雄市長寶座。市長陳其邁今天出席林園龍舟賽活動，接受媒體聯訪說：「賴瑞隆、林岱樺在旁邊，邱委員也在旁邊，這個選舉的議題跟龍舟賽無關，先把龍舟賽辦好再說。」

    邱議瑩當場回應強調，尊重派系決議，最大目標是一起贏高雄。被陳其邁漏點名的許智傑說只談龍舟賽，賴瑞隆沒有回應，林岱樺則稱「不知道」。當時他們跟陳其邁排排站的序列為左起許智傑、林岱樺、陳其邁、賴瑞隆、邱議瑩。

    不過，耐人尋味的是，林岱樺事後在臉書粉專發文介紹林園龍舟賽，她上傳的照片，除了跟陳其邁、市民的合照，另有一張就是受訪合照，林岱樺站在陳其邁旁邊，但沒有邱議瑩，兩邊賴瑞隆及許智傑的頭臉都被遮住。

    賴瑞隆發的是陳其邁主持儀式合照，一旁的林岱樺被遮住，大合照雖完整呈現出席的立委，但距離太遠，必須放大才能看清楚。

    許智傑發的是近距離大合照，林岱樺與賴瑞隆完整呈現，但沒有邱議瑩；邱議瑩則尚未發文。

    賴瑞隆（右二）發的是陳其邁（右三）主持儀式合照，一旁的林岱樺（右四）被遮住。（取自賴瑞隆臉書粉專）

    賴瑞隆（右二）發的是陳其邁（右三）主持儀式合照，一旁的林岱樺（右四）被遮住。（取自賴瑞隆臉書粉專）

    賴瑞隆發的大合照雖完整呈現出席的立委，但距離太遠，必須放大才能看清楚。（取自賴瑞隆臉書粉專）

    賴瑞隆發的大合照雖完整呈現出席的立委，但距離太遠，必須放大才能看清楚。（取自賴瑞隆臉書粉專）

    許智傑（前排左二）發的是近距離大合照，林岱樺（前排右一）與賴瑞隆（前排左一）完整呈現，但沒有邱議瑩。（取自許智傑臉書粉專）

    許智傑（前排左二）發的是近距離大合照，林岱樺（前排右一）與賴瑞隆（前排左一）完整呈現，但沒有邱議瑩。（取自許智傑臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播