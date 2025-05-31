世壯運消音「台灣」 鄭運鵬：國民黨的「國家認同騙局」

雙北世壯運昨日舉行閉幕典禮。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/05/31 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運昨日舉行的閉幕典禮，有網友質疑演出過程中，歌曲原本有的「台灣」一詞被消音，連大螢幕牆上的字幕都被改掉。對此，前立委鄭運鵬表示，世壯運消音台灣，可以歸納中國國民黨的國家認同騙局：「在中國不講中華民國，在中華民國不講台灣。」

昨日世壯運閉幕典禮，在味全龍啦啦隊與輔仁大學啦啦隊合作演出期間，搭配本土天團「玖壹壹」的「世界都看見」這首歌時，原本歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，連螢幕牆上的字幕都被改成「阮作伙來」，引發民眾批評。

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鄭運鵬今日在臉書PO文表示，世壯運將「台灣」消音，可以歸納中國國民黨的國家認同騙局：「在中國不講中華民國，在中華民國不講台灣。」所以他們在任一場合講的中華民國或台灣，見人說鬼話，都是把現場的人當作沒有歸納能力的笨蛋。

對此，新北市文化局回應，表演設計採多元規劃，充分融入台灣文化，歌曲內「我台灣來的」這一句改為「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流、體現「We are the World」的賽會精神。

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