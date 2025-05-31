端午連假不打烊 雙北8罷團串聯催動三階投票

雙北8個罷免國民黨籍立委團隊今（31日）上午集結，舉辦「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。（記者方賓照攝）

2025/05/31 14:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免如火如荼進行，各罷團也把握週末端午節連假催票，雙北8個罷免國民黨籍立委團隊今（31日）上午集結，盼能延續氣勢，讓更多民眾了解台灣面臨的現況，進而願意在第三階段出門投下同意罷免票；此外，針對二階尚未達標安全門檻的外縣市團隊，也持續提供陸戰支援。

罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免葉元之「板橋大刪元」、罷免洪孟楷「罷洪刻不容楷」、罷免李彥秀「港湖除銹」、「港湖罷秀」、罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」、罷免羅智強「台灣出來罷」今集結台北市南京東路五段，舉辦「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。

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「山除薇害」發言人伊碇罷說，公民團隊是一群政治素人，並沒有國民黨的政治紅利、地方資源，進入第三階段，更可能面對國民黨利用擾亂國家行政程序等手段干擾，團隊只能團結一致，折一根筷子很容易，但全國一起串聯就有強大力量，這也是今天為何要站出來發聲。

他說，第二階段承接第一階段，團隊站上街頭讓選民知道公民團體在做什麼，要關心台灣的立院有人在制定親中法案，第三階段除了所有罷團要連結之外，也會有更多活動，讓民眾了解關心政治是每個人生活之間的事情。

「剷除黑芯」發言人Roger說，第三階段會持續掃街、擺攤，更重要的是要爭取中間選民的支持，讓大家知道，全台灣有120多萬人出來連署，不是吃飽太閒，而是因為台灣面臨重大危機，三階會持續透過論述讓更多人了解。

「板橋大刪元」發言人茉莉提及，國民黨已經備戰第三階段，現在很多地方都立起看板，罷團目前很辛苦，因為好的點位都已經被國民黨挑走，所有理念相同的政黨、個人如果願意提供支援，團隊都歡迎。

針對外縣市尚有罷團須搶救，茉莉說，今天團隊也派遣陸戰志工到桃園協助，目前南投、台中還有幾區未達130%安全門檻，雙北很多團隊都陸續有派員給予協助，希望每個團隊都能達130%，希望不用補件，也有利於全國串聯。

Roger說，下週一至週五，團隊在捷運市政府站二號出口，都有現場連署站，可以協助全國的罷免，方便在台北工作、通勤的民眾們，只要帶身分證來就可以連署。

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