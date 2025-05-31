美擬擴大對台軍售傳要「藍白勿擋路」 周軒：黃國昌是不敢講太多的......

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/31 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》報導美國政府擬擴大對台軍售規模，傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今（31）日受訪表示無論是總統或行政院長請正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。黨團也會站在人民立場監督。「不具名放話，對台美合作不健康。」對此，政治工作者周軒表示，事實上，黃國昌是不敢講太多的。

周軒在臉書PO文表示，昨天路透社的一篇報導引起關注，美國不具名的官員對記者表示，請台灣的在野黨不要阻礙台灣的國防預算，這不是黨派之爭，這是台灣的國防危機。

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周軒指出，黃國昌也對這不具名放話感到奇怪。他說，軍事採購是耗費極高、非常嚴肅的課題，用這種方式來炒作恐怕不適當，且對台、美未來緊密合作，與國防預算審查監督都不是太健康的事。

周軒續指，根據報導，美國已經知道國民黨跟民眾黨年初砍了國防預算，這會影響到賴總統提升國防預算到GDP3%的目標，所以美方請台灣的在野黨「不要阻擋台灣提升國防預算」，其實是在告訴民眾黨跟國民黨，我知道你們做了什麼。

周軒直言，但記者沒有問到重點，然後黃國昌今天回答「沒有收到行政院來說明增加軍購」，還要人不要匿名放話，事實上，黃國昌是不敢講太多的。

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