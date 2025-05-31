端午限定！林佳龍向外國友人大推台中這一味「粽」合外交

外交部長林佳龍向外國友人分享台中「食肉粽配麻薏」習俗，不忘拿出靈魂配角「東泉辣椒醬」。（圖取自林佳龍臉書）

2025/05/31 13:10

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢端午佳節，外交部長林佳龍今天（31日）在社群分享，帶外交部外籍編譯同仁品嚐台中特色定番「麻薏配肉粽」，除「粽」合外交大成功外，他也期許，盼透過台灣美食的外交軟「食」力，擄獲國際觀光客味蕾，未來也不排除帶外賓踩點網友分享的口袋美食。

林佳龍今天在臉書社群分享，帶外交部外籍編譯同仁Conor到台中第二市場，品嚐台中人的端午定番「麻薏配肉粽」，以及滷肉飯等在地美食。

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林佳龍說，去年就曾帶同仁品嚐從小吃到大的鹼粽冰，今年也延續這段節慶美食的儀式感，到充滿歷史故事且最熟悉的台中第二市場，體驗在地獨有的端午文化。

林佳龍強調，其實台灣的美食是一股迷人的軟「食」力，總是擄獲許多國際觀光旅客的味蕾，更是拚外交的重要力量。走進第二市場對他而言就像回家一樣熟悉，也不藏私分享美食地圖，帶Conor陸續走訪山河滷肉飯、阿棋三代福州意麵、ADD艾得咖啡等名店

不過，林佳龍表示，第二市場的美食不只這些，連假期間歡迎大家到台中走走，一起用美食過端午，也請大家分享口袋名單美食名單，下次會親自帶著外國訪賓「踩點」，來場「粽」合外交。

影片中，林佳龍在品嚐肉粽前，也拿出台中美食的「靈魂」東泉辣椒醬，他說，台中人外出去念書、工作，都會帶幾瓶走，Conor也理解這項習俗，並從一開始坦言對麻薏有點怕怕的，最後直言「沒吃過麻薏不能說是台中人」。

最後，林佳龍偕外籍友人到第二市場的武德宮，祈求台灣風調雨順、國泰民安。他也向友人分享台中「五日節」民俗語「食肉粽配麻薏、穿柴屐蹔鯪鯉」，除大啖美食外，後句意指「穿木屐震醒穿山甲」，象徵為台灣祈求平安豐收的農業社會文化背景，並祝全台民眾端午節快樂。

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