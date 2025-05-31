柯建銘估7/26罷免投票遭藍營批評 沈伯洋：這是數學非通靈

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/05/31 13:12

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘昨推估罷免投票時間為7月26日、8月23日，國民黨立院黨團團書記長王鴻薇今質疑，柯建銘為中選會太上皇，要求檢調調查中選會有無洩密勾結。民進黨立委沈伯洋則說，這是數學、非通靈、施壓，並列出罷免投票推算過程。

中選會回應，目前各區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，或是已經送件各市縣選委會刻正查對或進入補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

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柯建銘昨晚在半小時內發出10篇貼文，他表示，去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日），衝突震盪下終於翻轉台灣。大罷免要大成「宮」，非加倍努力、盡力而戰不可。端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

王鴻薇質疑，請問中選會主委李進勇晚上都是在跟柯建銘報告嗎？柯建銘為何能夠掌握投票日期？檢調該不該查有無洩密的問題？藍委許宇甄則批評，柯建銘代替中選會宣布大罷免投票時間，更突顯中選會不再是獨立機關，而是民進黨的附隨組織。

「這是數學，不是通靈、不是施壓。」民進黨立委沈伯洋說，這是依法照表操課，他也常說7月26日是合理預估，但也不是絕對。藍白從施行日算錯、政黨比例算錯、死亡率誤用、刪預算刪錯、憲法法庭人數比例用錯、還有精美的3%統計問題，到現在連+40這數學都不知道，實在令人驚艷。

沈伯洋指出，二階提案在5月初送件，依選罷法第83條，40天內完成審查， 大約6月11日左右（知道結果），每案日期不同；根據同法第87條，投票日應落在公告後20至60天 ， 因此投票日落點在7月2日到8月11日之間。他說，以中間值40天推估，投票日通常在週六，快一點7月19日、慢一點8月2日，前面還有漢光演習，這些都應考慮進去，因此合理預估為7月26日。

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