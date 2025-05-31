大新竹輕軌評估又退回原點 曾資程籲：罷免打假球的高虹安

大新竹輕軌可行性評估研究又退回原點，需重新爭取經費，新竹市議員曾資程批高虹安市府根本是打假球、無心推動，導致中央補助的經費打水漂。圖為大新竹輕軌紅藍線路網初步圖。（新竹市府提供）

2025/05/31 12:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府日前發佈新聞稿稱已拜會交通部鐵路局，爭取大新竹輕軌紅藍線可行性評估，但中央建議可依2021年4月18日獲備查的紅藍線整體路網接續辦理整合可行性研究。市議員曾資程說，林智堅時期已完成大新竹輕軌可行性評估，中央去年也補助1億多的先期建設經費，但高虹安上任後找新竹縣府合作，將林智堅時期做的可行性評估研究成果打水漂，認為高虹安市府是打假球，籲市民三階罷免投下同意票，罷免無能無心推動新竹輕軌的高虹安市府。

曾資程說，林智堅任內爭取大新竹輕軌計畫，可行性研究就包括新竹縣，但當時新竹縣府態度意興闌跚，市府只好先行規劃輕軌紅線，並完成可行性研究報告，也獲先期1億多的建設經費，但高虹安上任後擱置這筆補助款，又回頭做縣市整合可行性研究，等於林智堅爭取且已執行的經費打水漂。

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他表示，大新竹輕軌縣市整合可行性研究，包括紅線（市）及藍線（市、縣），藍線路廊用地在竹市部分，規劃使用頭前溪沿岸都市計畫後，30米的跨頭前溪替代道路，作為部分藍線路廊，頭前溪沿岸都市計畫雖納入桃竹苗大矽谷計畫，但都市計畫期程與內容尚不明朗，市府若有心推動，就該爭取紅線先行推動，大新竹輕軌如同空中樓閣，只聞樓梯響。一再蹉跎輕軌建置時機，興建成本只會日益上升，大新竹地區交通問題只會更加惡化。

他認為，新竹輕軌紅線路廊用地，經過的學校、機關，市府在溝通取得方面可能面臨瓶頸，才退回原點作縣市整合可行性研究，可見這是高虹安市府無心無能推動的緩兵之計，更欠缺對城市發展整體目標。

曾資程認為，先行推動紅線路廊有其迫切需要，紅線是竹市重要的公共運輸骨幹，可改善交通壅塞問題，提升市民的出行便利性，若紅線先行踏出第一步，為大新竹輕軌捷運路網建置起示範作用，但至今高虹安並無這樣的決心，不斷浪費公帑虛耗輕軌建設的黃金時間，只有三階罷免投下同意票，換掉涉貪無能的高虹安，讓竹市建設重回正軌，是這次罷免投票最重要的意義。

大新竹輕軌可行性評估研究又退回原點需重新爭取經費，新竹市議員曾資程批高虹安市府根本是打假球、無心推動，導致中央補助的經費打水漂。（記者洪美秀攝）

大新竹輕軌可行性評估研究又退回原點需重新爭取經費，新竹市議員曾資程批高虹安市府根本是打假球、無心推動，導致中央補助的經費打水漂。圖為大新竹輕軌紅藍線規畫起始點的新竹車站。（記者洪美秀攝）

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