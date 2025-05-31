柯建銘推估大罷免「7/26、8/23投票」 中選會：不予評論

中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予評論。（記者李文馨攝）

2025/05/31 12:31

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免即將進入第3階段投票，全台有31件國民黨立委罷免2階進入查對階段。民進黨立院黨團總召柯建銘昨發文推估3階投票將在7月26日、8月23日舉行；對此中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予評論。

根據統計，全台共有31件藍委2階罷免連署進入查對階段，其中有18件已達130%的安全門檻，罷團預料可一次通過成案；另有13件僅達法定門檻，若查對後未達標，將進入10天補件程序。中選會主委李進勇本月7日受訪表示，罷免案目前陸續查對、連署中，成案會有時間上的落差，這也牽涉將來投票時間要如何決定。

請繼續往下閱讀...

柯建銘昨發文闡述過去一年藍白立委在立法院所犯的滔天罪行，並在文末強調，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

中選會表示，目前各該區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，或是已經送件各市縣選委會刻正查對或進入補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。

中選會指出，若各縣市查對後有符合二階連署門檻，再經中選會委員會召開委員會予以審定正式宣告成案者，則依「公職選罷法」規定應於正式宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票，至公民投票日今年則落在8月23日，此均為法律所定。又各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法