南部粽還北部粽？ 蔡英文「參戰」曝選擇

每逢端午節，除了吃粽子、划龍舟、立蛋等傳統習俗外，網路上最熱烈的討論莫過於「南部粽Vs.北部粽」之爭。（資料照）

2025/05/31 12:18

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每逢端午節，除了吃粽子、划龍舟、立蛋等傳統習俗外，網路上最熱烈的討論莫過於「南部粽Vs.北部粽」之爭。今年端午節也不例外，不少網友爭相曬出自家粽子美照，表達自己對所喜愛流派的忠誠。而前總統蔡英文也不缺席，在社群平台上以輕鬆幽默的方式參與這場「粽子大戰」。

蔡英文今日在Facebook與Threads等社群平台上發文，首先關心民眾的連假安排：「大家連假有安排去哪裡走走嗎？」接著她用諧音梗寫道：「粽所皆知，我是一個喜歡吃澱粉的人，所以不管是北部粽、南部粽，我都喜歡。」

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她也提到，今年家中剛好收到一串南部粽，因此今年端午就從善如流，以南部粽慶祝節日。最後她也不忘向全體國人獻上祝福：「祝大家端午節快樂！」

貼文下方，有網友笑稱：「好了大家不要吵了，今年南部粽勝出」；其他網友也紛紛留言：「南部粽讚啦」、「感謝前總統帶頭抵制3D油飯」、「這次您選對了」、「南部肉粽配油膏+大量花生粉+香菜+蒜頭醬，人間美味」、「今年南部粽贏了」。

南部粽與北部粽因製作方式不同，一直以來是端午節時的熱門話題。南部粽通常以生米包裹餡料後直接水煮，口感偏軟黏；而北部粽則多先將糯米炒過，再用蒸的方式烹調，口感較為Q彈分明。兩種粽子各有擁護者，也展現出台灣飲食文化的多元與豐富。

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