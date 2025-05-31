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    柯建銘推估罷免投票日王鴻薇質疑這件事 沈伯洋：這是數學......

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/31 12:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入第3階段投票，民進黨立院黨團總召柯建銘30日在臉書發文推估3階投票將在7月26日、8月23日舉行，國民黨立委王鴻薇怒批柯建銘難道是什麼中選會太上皇？對此民進黨立委沈伯洋表示，這是數學，不是通靈、不是施壓。這是依法照表操課，他也常說7月26日是合理預估，但也不是絕對。

    沈伯洋在臉書PO文表示，拜託，7月26日都講多久了，以下是數學：二階提案是在5月初送件，依選罷法第83條，在40天內有結果，大約6月11日左右，大家不太一樣，接著根據第87條，投票日應落在公告後20至60天，落點在7月2日到8月11日之間，抓個中間值40天，那就是7月20日那週，投票通常選禮拜六，合理預估是7月26日，若要快就是7月19日，慢一點就8月2日，前面還有漢光演習，這一點應該要考慮。

    沈伯洋直言，這是數學，不是通靈、不是施壓。這是依法照表操課。所以我也常說7月26日是合理預估，但也不是絕對，藍白之前從施行日算錯、政黨比例算錯、死亡率誤用、憲法法庭人數比例用錯、還有精美的3%統計問題，到現在連+40這數學都不知道，實在令人驚艷。

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