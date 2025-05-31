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    首頁　>　政治

    葉元之酸民眾「好怕喔」 她舉這兩事對比：就是容不下不同聲音

    「板橋大刪元」發言人茉莉批評，葉元之對藍營側翼、同黨立委貼人民負面標籤不回應，面對人民質疑倒是很快回應，就是容不下跟他不同的聲音。（記者甘孟霖攝）

    「板橋大刪元」發言人茉莉批評，葉元之對藍營側翼、同黨立委貼人民負面標籤不回應，面對人民質疑倒是很快回應，就是容不下跟他不同的聲音。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/31 12:05

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨立委葉元之30日到市場掃街宣傳反罷免時，遭路過阿伯怒嗆「擾民」，葉元之竟回「唉唷，好怕喔！」引發議論。對此，罷免葉元之團隊「板橋大刪元」發言人茉莉批，葉元之之前同台藍營側翼、同黨立委，對於「南部低端」等負面標籤不回應，對民眾質疑倒是回應很快，就是容不下不一樣的聲音。

    「板橋大刪元」今至北市南京東路五段上響應雙北罷團「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會，對於葉元之言論，團隊發言人茉莉表示，葉元之失言不是一兩天的事情，最近大家也能看到，葉元之上媒體人朱凱翔直播，聽到朱說「南部低端」沒有制止；和同黨立委邱鎮軍同台，邱稱罷團是「環境污染」貼上負面標籤也無反應。

    茉莉批，葉元之該回應的不回應，面對人民提出的質疑倒是反應很快，絕對不是葉自稱的直播時「在放空」；她直言，葉元之就是認同藍營主持人、同黨立委的說法，自己不用說，這個立委的特質，就是容不下和他不一樣的聲音，沒有辦法為人民發聲，顯然就是不適任的立委。

    「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。（記者方賓照攝）

    「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。（記者方賓照攝）

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