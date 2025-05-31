罷免馬文君、游顥拚補件達標！ 加開午夜連署點 吃宵夜民眾簽了

外地罷團支援罷馬、罷游志工在草屯永和豆漿店附近開午夜連署點。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/31 11:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君、投二罷免游顥大批二階連署書被南投縣判定不合格須補件，罷團申訴之餘拚補件達標，端午連假3天獲外地罷團支援，首度在草屯市區開「午夜連署點」，矮桌燈光加上旗子、手舉牌，不少吃宵夜的民眾對他們喊「加油」，有人還要買宵夜請他們，志工們5小時簽到近20份連署書。

「午夜連署點」是罷馬志工支援「基隆絕沛」罷團時，看到他們有深夜連署點，後來半夜搭車回到草屯到豆漿店吃宵夜，發現人多到需要排隊，因此建議端午3天連假在豆漿店附近開午夜連署點，吸引吃宵夜的民眾前來連署。

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罷游、罷馬志工外，還有「基隆絕沛」、「彰化缺衣不可」志工，吃宵夜的民眾看到他們大為佩服，也有人感謝他們犧牲睡覺時間來擺攤，有人則悄悄的買了豆漿、點心送給他們，而從30日9點到今天（31日）凌晨2點，志工們的努力有了收獲，共收到近20份連署書。志工們很興奮，今、明晚繼續在草屯中正路永和豆漿店附近開午夜連署點。

罷馬、罷游連署書被判不合格數量驚人，志工不甘心之外，努力拚補件，幾天下來都有斬獲，其中原本被判要補件1700多份的罷馬團隊，經外地志工陸續湧入支援，昨（不含午夜連署點）收到270份連署書，離補件目標只剩647份就達標。

罷團志工在草屯市區豆漿店附近舉牌，開午夜連署點。（「去游除垢」罷團提供）

民眾買宵夜順便簽連署書。（「All罷馬」罷團提供）

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