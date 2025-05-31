被爆亂放手舉牌擋社區消防設施 藍委林沛祥挨批「守法很難？」

國民黨立委林沛祥被爆將手舉牌放在社區停車場的消防設施上。（記者盧賢秀攝）

2025/05/31 11:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國大罷免熱潮，面臨罷免危機的國民黨立委都忙著跑行程，呼籲民眾投「不同意罷免」票。前民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡在臉書PO出2張照片，國民黨立委林沛祥將手舉牌放在社區消防設施上，被保全開單勸導也置之不理，質疑「守法真的有這麼難嗎？」林沛祥今天表示，對於所有的批評他都尊重、改進，他已將手舉牌移走。

劉韋巡貼文指出，林沛祥在立法院瞎搞不夠，連在自己居住的社區遵守基本社區規範都做不到，私人「雜物」常態性放置放在停車場，保全開單提醒也都置之不理。重點是放在消防警報設備上，將自己的方便建立在住戶安全疑慮之上，真的不可取。

請繼續往下閱讀...

劉韋巡諷刺，身為「Top one Percent」的林沛祥有言論免責權，還有行為免責權？國民黨偽造文書被查鬼扯是司法迫害，但林沛祥在社區亂放牌子違規被貼單，該不會又說社區都是民進黨側翼、社會邊緣人了吧？「守法真的有這麼難嗎」？

林沛祥今天參加基隆市龍舟賽開幕典禮時表示，對於所有的批評他都尊重、改進，他已將手舉牌移走，但對於社區的隱私被人家舉發，連名稱都公開，他請其他人尊重私人社區的隱私權。

國民黨立委林沛祥被控將手舉牌放在社區停車場的消防設施上，被管委會開單。（記者盧賢秀攝）

林沛祥對批評表示尊重、改進。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法